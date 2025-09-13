Latviešu danču meistarklase Vērmanes dārzā pie digitālās instalācijas “Atver durvis uz EXPO 2025!”; 13.09.2025.
13. septembrī Vērmanes dārzā pie digitālās instalācijas “Atver durvis uz EXPO 2025!” tiešraides saslēguma laikā ar Baltijas paviljonu “EXPO 2025 ...
Latvieši un japāņi metas jestrā "Ādamam bij’ septiņ’ dēli" dejā Vērmanes dārzā, kur notiek tiešraide uz Osakas EXPO. FOTO
13. septembrī Vērmanes dārzā pie digitālās instalācijas “Atver durvis uz EXPO 2025!” tiešraides saslēguma laikā ar Baltijas paviljonu “EXPO 2025 Osaka” norisinājās latviešu danču meistarklase. To vadīja ģimeņu folkloras studijas "Garataka" vadītāja un grupas "Tautumeitas" soliste Asnate Rancāne, kas ar jestriem priekšnesumiem priecēja klātesošos Latvijā, kā arī ļāva izbaudīt Latvijas deju tradīcijas paviljona apmeklētājiem Japānā.
Baltijas paviljona, kurā tiek pārstāvēta Latvija un Lietuva, vadmotīvs “We Are One” izceļ cilvēku, dabas un tehnoloģiju mijiedarbību, kā arī reģiona un pasaules vienotību, lai mācītos viens no otra un kopīgiem spēkiem rīkotos ilgtspējīgāk ceļā uz labākas nākotnes veidošanu. Durvis uz EXPO 2025 ir tiešs šīs idejas turpinājums – ļaujot cilvēkiem būt daļai no izstādes arī šeit, Latvijā, vienlaikus dodot iespēju pasaulei iepazīt tuvāk Latviju un tās vērtības.
Ģimeņu folkloras studijas "Garataka" vadītāja Asnate Rancāne, kas kopā ar citiem studijas mūziķiem un dejotājiem ļāva pasākuma apmeklētājiem Latvijā un Japānā piedzīvot īstu tradicionālo danču atmosfēru, atzīst, ka šādi ir iespējams citu valstu iedzīvotājiem parādīt, cik krāšņa ir latviešu kultūra. “Katrs šāds pasākums man ir svarīgs un aizraujošs – es ar latviešu tradicionālo kultūru nodarbojos visu savu mūžu, un nekas nevar sagādāt lielāku gandarījumu, kā rādīt to pasaulē un redzēt, kā cilvēki to novērtē. Un nereti vislabāk to var izdarīt ārzemnieki, jo viņi pat nevar iedomāties, kā tādai mazai tautai var būt tik kolorīta kultūra,” atzīst Asnate Rancāne.
Deja vieno Latviju un Japānu – tajā laižas lieli un mazi
Pasākuma laikā folkloras kopas muzikālajā pavadībā dejotāji ļāva Baltijas paviljona un Vērmanes dārza apmeklētājiem iepazīt un izdejot tādas tradicionālas latviešu tautas dejas un rotaļas kā “Plaukstiņpolka”, “Cūkas driķos”, “Skroders”, “Ādamam bij’ septiņ’ dēli” un citas. Tās īpašu sajūsmu izpelnījās japāņu vidū, kas ar lielu entuziasmu metās kopīgos dančos viens ar otru un Baltijas paviljona gidiem.
Asnate Rancāne norāda, ka ar Japānu un tās iedzīvotājiem viņu vieno īpaša saikne, jo koncertu laikā, kas aizvadīti, apceļojot vairākus lielās valsts reģionus, saskārusies ar patiesu sirds siltumu un atsaucību. “Es esmu milzīgs Japānas fans. Pirmajā reizē, kad tur nokļuvu, man bija milzīgs šoks – bija daudz dzirdēts, ka japāņi ir ļoti atšķirīgi no mums, taču, kad uz turieni aizbraucām, sapratām, ka vislabāk viņus raksturo kas krietni dziļāks par tehnoloģijām un robotiem, kā ir ierasts domāt. Patiesībā stāsts par Japānu ir stāsts par īpašu un senu kultūru, pret kuru viņi izturas ar apbrīnojamu cieņu. Un tieši šī cieņa mani iedvesmo visvairāk,” stāsta Asnate Rancāne.
Japāniete Ichika, kas uz pasākumu Baltijas paviljonā “EXPO 2025 Osaka” bija ieradusies kopā ar vīru un dēlu atzīst, ka ir pārsteigta, cik aizraujoša un bagātīga ir Latvijas kultūra. “Mēs ar lielu prieku skatījāmies un arī paši pamēģinājām jūsu dejas – tik priecīgas un sirsnīgas. Ļoti iedvesmo, ka jums ir tik ģimeniskas tradīcijas, kurās vienlaikus piedalās vairākas paaudzes – ko vecāki iesāk, bērni turpina. Tas ir ļoti svarīgi, lai saglabātu un turpinātu tautas mantojumu, un tas vieno latviešus ar japāņiem. Apskatot Latvijas paviljonu šeit, šķiet, ka mums vispār ir daudz kopīga – mīlestība pret dabu, cieņa pret citiem cilvēkiem, esmu tiešām priecīga, ka varēju iepazīties ar jūsu kultūru un pasaules redzējumu tuvāk. Noteikti gribētos kādreiz aizbraukt uz Latviju un apskatīt to savām acīm,” uzsver Ichika.
Caur EXPO uz pasauli – iespēja latviešiem sevi parādīt
Latvijas dalība EXPO spēlē lielu lomu ne tikai ekonomisko saišu veidošanā, bet arī valsts un kultūras atpazīstamības veicināšanā, atzīst Asnate Rancāne: “Atrašanās uz tik lielas globālās skatuves ir iespēja, ko nevajadzētu laist garām vai novērtēt par zemu – tā ir tiešām svarīga lieta. Tādējādi mēs varam parādīt savu valsti visai pasaulei, palikt atmiņā kā tauta ar senu un unikālu kultūru, kā arī talantīgiem cilvēkiem un prātiem, kas spēj to parādīt mūsdienīgā un inovatīvā veidā.”
Notikušais pasākums ir otrais pasākumu sērijā, kas ieplānoti pie digitālās instalācijas “Atver durvis uz EXPO 2025!”, tādējādi ļaujot japāņiem labāk iepazīt Latvijas vērtības, tradīcijas un valstij nozīmīgus notikumus. Taču arī ārpus pasākumiem Vērmanes dārza apmeklētājiem ir iespēja īpašu tiešraides saslēgumu laikā ielūkoties Baltijas paviljona EXPO 2025 ikdienā un mijiedarboties ar tā viesiem. Tie notiek katru nedēļu no ceturtdienas līdz svētdienai no plkst. 12.00 – 14.00.
Arī laikā, kad tiešraide nav, durvis uz EXPO 2025 simboliski paliek vaļā – lai ļautu Latvijas iedzīvotājiem un viesiem uzzināt vairāk par Baltijas paviljonu un tā vēstījumu, gūstot ieskatu tajā, kā Latvija sevi parāda pasaulei, aicinot domāt par līdzsvaru un cieņpilnu līdzāspastāvēšanu.
Par “EXPO 2025 Osaka”
“EXPO 2025 Osaka” ir pasaulē nozīmīgākā valsts tēla veidošanas un eksportspējas veicināšanas izstāde, kas risina ne tikai ekonomiskus, bet arī pasaulei nozīmīgus sociālos jautājumus. Izstādē piedalās 160 valstis, 9 starptautiskas organizācijas un plānots, ka to apmeklēs vairāk nekā 28 milj. apmeklētāju no visas pasaules. Izstāde ir vieta, kurā gan apskatīt valstu un reģionu prezentējošu ekspozīciju, gan arī, apvienojot pasaules zināšanas un idejas, radīt jaunas tehnoloģijas un inovācijas globālu problēmu risināšanai. Pamattēma izstādei ir "Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei" (Designing Future Society for Our Lives), savukārt Baltijas paviljona apakštēma ir “Dzīvību glābšana” (Saving Lives), kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus. Lai sasniegtu gan valsts tēla atpazīstamības, gan eksportspējas veicināšanas mērķus, papildus Latvijas dalībai "Expo 2025 Osaka” tiek organizēta plaša biznesa programma, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem piedalīties nozaru izstādēs, pasākumos un tirdzniecības misijās Japānā.