Jaunajā NATO misijā pret droniem izmantos īpašus sensorus un ieročus
Jaunajā NATO misijā "Eastern Sentry" jeb "Austrumu sardze" plānots izmantot pret droniem paredzētus sensorus un ieročus dronu atklāšanai, izsekošanai un neitralizēšanai, pavēstīja Aizsardzības ministrijā (AM).
Ministrijā informē, ka Dānija, Francija, Lielbritānija un Vācija jau ir paziņojušas par spēku un spēju izvietošanu misijā "Eastern Sentry", bet paredzēts, ka tuvākajā laikā tai pievienosies arī citas NATO dalībvalstis.
Misijas uzdevums būs nodrošināt alianses teritorijas aizsardzību pret Krievijas veiktajiem gaisa telpas pārkāpumiem NATO dalībvalstīs.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) norāda, ka misija demonstrē alianses apņēmību reaģēt uz Krievijas agresīvo rīcību, lai aizsargātu alianses teritorijas katru centimetru. "Jaunā NATO misija stiprinās Latvijas pretgaisa aizsardzību," uzsver Sprūds.
Viņš atzīmē, ka "Eastern Sentry" nozīmē lielāku NATO spēku klātbūtni Baltijas valstīs, īpaši gaisā, spēcīgāku pretgaisa aizsardzību, ātrāku un efektīvāku reakciju.
Misija "Eastern Sentry" ir izveidota pēc Ziemeļatlantijas padomes sanāksmes 10.septembrī, kurā sabiedrotie apsprieda situāciju, reaģējot uz Polijas lūgumu pēc Vašingtonas līguma 4. panta konsultācijām.
"NATO sāk [operāciju] "Austrumu sardze", lai vēl vairāk stiprinātu mūsu pozīcijas austrumu flangā," kopīgā preses konferencē ar NATO spēku virspavēlnieku Eiropā ASV ģenerāli Aleksusu Grinkeviču pavēstīja Rite.
Viņš piebilda, ka operācija tiks izvērsta tuvāko dienu laikā, un tajā tiks iesaistīta Dānijas, Francijas, Lielbritānijas un Vācijas resursi.