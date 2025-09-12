NATO paziņo par jaunu operāciju austrumu flanga drošības stiprināšanai
Reaģējot uz Krievijas lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO nākusi klajā ar iniciatīvu alianses austrumu flangā esošo dalībvalstu aizsardzības stiprināšanai, piektdien paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
"NATO sāk [operāciju] "Austrumu sargkareivis", lai vēl vairāk stiprinātu mūsu pozīcijas austrumu flangā," kopīgā preses konferencē ar NATO spēku virspavēlnieku Eiropā ASV ģenerāli Aleksusu Grinkeviču pavēstīja Rite.
Viņš piebilda, ka operācija tiks izvērsta tuvāko dienu laikā, un tajā tiks iesaistīta Dānijas, Francijas, Lielbritānijas un Vācijas resursi.
Jau vēstīts, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.
Reaģējot uz notikušo paziņots, ka no 11.septembra plkst.18 līdz 18.septembrim ar iespēju termiņu pagarināt tiks slēgta Latvijas gaisa telpa austrumu pierobežā.