Braže: no ieslodzījuma Baltkrievijā atbrīvotie Latvijas pilsoņi ir drošībā un ceļā uz mājām
No ieslodzījuma Baltkrievijā atbrīvotie Latvijas pilsoņi ir drošībā un ceļā uz mājām, norādīja Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Kā informēja ārlietu ministres padomniece Signe Znotiņa-Znota, ievērojot abu Latvijas pilsoņu vēlmi, viņu personas dati netiek izpausti.
Braže Latvijas vārdā pateicas ASV līderībai un iesaistei, nodrošinot ieslodzīto atbrīvošanu. Viņa norāda, ka Aleksandra Lukašenko režīms turpina sistemātiskas represijas pret Baltkrievijas tautu.
Kā uzsver Latvijas ārlietu ministre, Baltkrievijā pastāvošais režīms instrumentalizē migrantus pret Baltijas valstīm un Poliju, kā arī sniedz atbalstu Krievijas agresijas karam Ukrainā. Baltkrievijā joprojām tiek turēti nebrīvē vairāk nekā 1000 politieslodzīto.
"Latvijas nostāja ir nemainīga - jāturpina starptautiskais spiediens un sankcijas pret Lukašenko režīmu, līdz visi politieslodzītie tiks atbrīvoti un Baltkrievija pārstās atbalstīt Krievijas agresiju pret Ukrainu," akcentē ārlietu ministre.
Kā vēstīts, jūnijā Baltkrievija no cietuma atbrīvoja 14 politieslodzītos, starp kuriem bija divi Latvijas pilsoņi - Jurijs Gaņins un Dmitrijs Mihailovs.