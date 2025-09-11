Baltkrievija atbrīvo 52 politieslodzītos, starp tiem arī Latvijas pilsoņi
Baltkrievija atbrīvojusi 52 politieslodzītos, kas nodoti Lietuvai, ceturtdien paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
Starp atbrīvotajiem ir opozīcijas aktīvisti, žurnālisti un protestu dalībnieki. 14 no atbrīvotajiem ir citu valstu pilsoņu - seši lietuvieši, divi latvieši, divi poļi, divi vācieši viens francūzis un viens brits.
Nausēda norādījis, ka sarunās par politieslodzīto atbrīvošanu bijis tieši iesaistīts ASV prezidents Donalds Tramps.
Lietuvas prezidents piebilda, ka tas nav noticis apmaiņā pret Baltkrievijai noteikto Rietumu sankciju atcelšanu. Viena no atbrīvotajām ir Lietuvas pilsone Elena Ramanauskiene, kam pērn par "spiegošanu" tika piespriests sešu gadu cietumsods.
Kā vēstīja baltkrievu opozīcijas ziņu vietne "afn.by" Druskininkos esošās sanatorijas "Belorus" darbiniece Ramanauskiene tika apsūdzēta, ka nodevusi Lietuvas varasiestādēm datus par sanatorijas viesiem, tajā skaitā par augsta ranga baltkrievu amatpersonām.
Nausēda uzsvēra, ka pielicis lielas pūles, lai panāktu viņas atbrīvošanu.
"Mums jārūpējas par visiem Lietuvas pilsoņiem, lai kur tie atrastos," norādīja prezidents.
Nausēda tomēr atgādināja, ka Baltkrievijā joprojām ir aptuveni 1000 politieslodzīto, tajā skaitā lietuvieši. Viņš arī atkārtoti aicināja lietuviešus neceļot uz Baltkrieviju, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Kā ziņots, jūnijā Baltkrievija jau atbrīvoja 14 politieslodzītos, tajā skaitā Sjarheju Cihanousku, Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas vīru.