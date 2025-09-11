Nosauktas un apbalvotas labākās 2024. gada būves
Skates Gada labākā būve Latvijā 2024 apbalvošanas ceremonijā 10. septembrī, Rīgā, Reinvaldu ielas 17 konferenču zālē nosauktas un apbalvotas izcilākās pērn pabeigtās būves astoņās nominācijās.
Šogad noritējis skates 27. cikls, un tā noslēgumā pasniegta Lielā balva – to saņēma koka būve – TZMO Latvija birojs ar veikalu un noliktavu Reinvaldu ielā 17, Rīgā.
Skates Gada labākā būve Latvijā 2024 laureāti:
Lielā balva: Birojs ar veikalu un noliktavu, Reinvaldu iela 17, Rīgā
Dzīvojamā jaunbūve
1. Vieta
Nameja rezidence, Raņķa dambis 5, Rīga.
2. Vieta
Pillar Dārzciema liepas, Franča Trasuna iela 17, Rīga.
Pillar Dreiliņu priedes, Ēvalda Valtera iela 1, Rīga.
3. Vieta
Villa 11, Vīlandes iela 11, Rīga.
Čiekuru mājas, Druvienas iela 2, Rīga.
Atzinība
Moho Garden, Mežezera iela 6, Rīga.
Ainavas būve
1. Vieta
Zilākalna skatu tornis un veselības dabas taka, Zilaiskalns, Kocēnu pagasts, Valmieras novads.
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza ekspozīcijas Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas un Ārstniecības augi, Kandavas iela 2, Rīga.
2. Vieta
Skatu tornis Pārventas parkā, Krasta iela 1, Kuldīgā.
Atzinība
Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta, Rīga.
Pārbūve
1. Vieta
ARS slimnīca, Jāņa Asara iela 3, Rīga.
2. Vieta
Valmieras teātris, Lāčplēša iela 4, Valmierā.
Vidzemes rehabilitācijas centrs, Jumaras iela 195, Valmierā.
3. Vieta
Kultūras un radošo industriju atbalsta centrs TabFab, Miera iela 58A, Rīga.
PII Čiekuriņš ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtojums, Veselības iela 7, Olainē.
Atzinība
Bauskas daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Rūpniecības iela 9, Bauskā.
Restaurācija
2. Vieta
Rakstniecības un mūzikas muzejs, Mārstaļu iela 6, Rīga.
Inženierbūve
1. Vieta
Kanalizācijas sūkņu stacija, Daugavgrīvas iela 101, Rīga.
2. Vieta
Ūdens termināls, cauruļvadu un kuģu uzkraušanas mezgls, Oskara Kalpaka iela 117, Liepājā.
Rīgas apvedceļa A5 posms Salaspils-Babīte, A5 2,5 km no Rīgas robežas līdz Jūrmalas šosejai 38,20.-40,82. km
Klaipēdas ostas viļņlauži un Kuršu kāpas nostiprināšana.
3. Vieta
Krasta kvartāls, Latgales iela 188, 190 un 192, Krīdenera dambis 4, Grēdu iela 15 un 17, Rīga.
Jāņupītes tilts un Pils iela Krāslavā.
Panorāmas rata pamati un servisa paviljons, Raņķa dambis, Rīga.
Atzinība
Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana, Pilssalas ielas pārbūve un Lielupes krasta nostiprināšana, Jelgavā.
Latvijas-Krievijas robežas žogs, 5., 8. un 10. daļa.
Publiska jaunbūve
1. Vieta
Komandu sporta spēļu halle, Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīga.
2. Vieta
Knauf Latvija biroja ēka, Institūta iela 108, Sauriešos, Stopiņu pagastā.
Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālā ēka, Riņķa iela 2, Ventspilī.
3. Vieta
Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze, Pilssalas iela 5, Jelgavā.
Vecumnieku vidusskola, Rīgas iela 24, Vecumniekos, Bauskas novadā.
Atzinība
Biroju centrs Novira Plaza, Marijas iela 2 un 2A, Rīga.
RIMI hipermārkets Mežaparks, Ķīšezera iela 6, Rīga.
Publiska jaunbūve. Ražošanas ēka
1. Vieta
AS Latvijas Finieris ražotne Kuldīgas fabrika, Ganību iela 12, Kuldīgā.
2. Vieta
Skatuves dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu komplekss, Meirānu iela 2, Rīga
3. Vieta
Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes poligons Brakšķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novadā.
Atzinība
Militārās tehnikas ražotne, Meistaru iela 4, Valmierā.
Koka būve
1. Vieta
Salaspils 7. bērnudārzs, Rubeņu iela 2A, Salaspilī.
2. Vieta
AS Latvijas valsts meži Rietumvidzemes reģiona klientu centrs, Vanagu iela 1, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā.
3. Vieta
Privātmāju ciemats Panorama, Furutoppen 27, 1555 Son, Norvēģija.
Gada betona būve
AS Latvijas Finieris ražotne Kuldīgas fabrika, Ganību iela 12, Kuldīgā.
Balva Gada betona būve tika pasniegta otro reizi, godinot izcilu betona pielietošanu būvniecībā, veicinot estētisku, konstruktīvi drosmīgu un ilgtspējīgu risinājumu izmantošanu. Šo balvu piešķir Latvijas Betona savienība.
Balvu Gada BIM objekts par digitālo instrumentu pielietojumu būvniecībā saņēma AS Latvijas Finieris ražotne Kuldīgas fabrika.
Šajā skates ciklā teju piecdesmit nozares profesionāļu žūrijas vērtējumam astoņās nominācijās bija pieteikti 67 objekti no visiem Latvijas reģioniem. Visas būves eksperti apmeklēja klātienē un vairāk nekā pusi no tām skates finālā vērtēja arhitektu, būvnieku un pasūtītāju prezentācijās. Žūrijas kompetencē ir izcelt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai Lielo balvu Gada labākā būve Latvijā. Šai nominācijai izvirzītā būve nesaņem balvu savā nominācijā. Katru gadu šī balva netiek piešķirta, žūrija šo balvu var arī nepiešķirt.
Visi skatei Gada labākā būve Latvijā 2024 pieteiktie objekti apskatāmi skates gadagrāmatā, kas šogad izdota jau desmito gadu.
Jau otro reizi skatē pasniegta arī balva Sabiedrībai nozīmīga būve. To no skates sadarbības partnera un titulsponsora Ceresit šogad saņēma Vecumnieku vidusskola, kas interneta balsojumā saņēma visaugstāko balsu skaitu.
Skates žūrijas īpašu atzinību un balvu Gada būvniecības pasūtītājs saņēma Linda Ozolante no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas. Īpašu balvu Sabiedriski nozīmīga būve saņēma CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligons Krustpils ielā 10, Jāņavārtu ielā 20, Rīgā.
Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas ikgadējo balvu Gada būvkonstruktors 2024 saņēma Aivars Ševčuks no SIA A projekts. Aivars Ševčuks izstrādājis konstruktīvos risinājumus Bērnu un jauniešu centra pārbūvei 1905. gada ielā 10, Kuldīgā. Konstruktora darbā viņš ir demonstrējis labu praksi šāda veida ēku aprēķinos – tās nav ne datora izdrukas simtiem un tūkstošiem lapu apjomā, ne arī bez aprēķiniem tikai uz pieredzi balstīti pieņēmumi, bet gan labi strukturēti un labā rokrakstā ar klasiskām būvmehānikas metodēm izpildīti ēkas pilna apjoma aprēķini. Balvu Gada būvkonstruktors piešķir Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.
Tradicionāli savu balvu Lietaskoks pasniedz arī Būvmateriālu ražotāju asociācija. Šogad šo balvu par vietējo būvmateriālu izmantošanu būvobjektā saņēma būvkompānija Velve par būvi Novira Plaza.
Skates atbalstītāji Alejas projekti un Landscape Construction pasniedz balvu Ainavas cilvēks. To par izcili paveikto darbu Krasta kvartālā Rīgā, saņēma Evisa Dzerkale, Alise Damberga un Krišs Maļinovskis no SIA Bonava Latvija.
Savukārt skates atbalstītāja FIBO simpātiju balvu saņēma Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze, Pilssalas iela 5 Jelgavā.
Skates titulponsora Ceresit balvu saņēma Valmieras teātris, skates atbalstītāja Hilti balvu saņēma Komandas sporta spēļu halle, bet RUUKKI balvu – Ūdens termināls Liepājā.
Šogad skates dalībnieki par būvēm, kas neieguva balvas, kopā ar skates gadagrāmatu saņem arī diplomu Gada prieks, lai izceltu kvalitatīvi paveiktu darbu.
Skate Gada labākā būve Latvijā 2024 notiek jau 27. gadu! Skati rīko Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar Ceresit un septiņpadsmit nozares organizācijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Būvniecības koledžu un RISEBA FAD. Skates mērķis ir celt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot Latvijas būvuzņēmēju labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs.