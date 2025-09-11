Policija lūdz atpazīt attēlā redzamo sievieti
foto: Rīgas pašvaldības policija
Policija lūdz atpazīt attēlā redzamo dāmu.
112

Policija lūdz atpazīt attēlā redzamo sievieti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt sievieti, kura 15. jūnijā laika posmā no plkst. 14.13 līdz plkst. 14.20 Alekša ielā 7, Rīgā, novietoja atkritumus blakus nama piekritīgajiem atkritumu konteineriem, nevis tam paredzētajā vietā.

Policija lūdz atpazīt attēlā redzamo sievieti...

Rīgas pašvaldības policija aicina aplūkot fotoattēlus, kuros redzama iepriekš minētā persona, un atpazīšanas gadījumā zvanīt pa tālruņiem: 67105725; 67105704 vai 67105723.

Saistībā  ar notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process par Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmo daļu.

Proti, sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

Par šo pārkāpumu fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 50 līdz 750 eiro.

foto: Rīgas pašvaldības policija

Tēmas

Rīgas pašvaldības policijaRīga

Citi šobrīd lasa