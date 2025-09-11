112
Šodien 15:01
Policija atpazinusi meklēto sievieti
Rīgas pašvaldības policija informē, ka sieviete ir atpazīta, kura 15. jūnijā laika posmā no plkst. 14.13 līdz plkst. 14.20 Alekša ielā 7, Rīgā, novietoja atkritumus blakus nama piekritīgajiem atkritumu konteineriem, nevis tam paredzētajā vietā.
Saistībā ar notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process par Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmo daļu.
Proti, sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.
Par šo pārkāpumu fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 50 līdz 750 eiro.