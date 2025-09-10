Paziņoti pretendenti "Spēlmaņu nakts" balvai nominācijā "Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts"
Žūrijas komisija nominācijā balvai “Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts” nolēma izvirzīt piecus darbus un to autorus.
Gada balvas teātrī “Spēlmaņu nakts” 2024./ 2025. gada sezonas žūrijas komisija - Henrieta Verhoustinska (žūrijas komisijas priekšsēdētāja; teātra kritiķe un “Latvijas Televīzijas” kultūras žurnāliste), Ingrīda Vilkārse (žūrijas komisijas priekšsēdētājas vietniece; teātra kritiķe un zinātniece), Guna Zeltiņa (teātra zinātniece un kritiķe), Zane Radzobe (teātra kritiķe un zinātniece), Ieva Rodiņa (teātra kritiķe, zinātniece, elektroniskā teātra žurnāla Kroders.lv galvenā redaktore), Ilze Kļaviņa (teātra kritiķe un teātra pētniece), Sandra Krastiņa (māksliniece) un Herberts Laukšteins (režisors, aktieris un projektu vadītājs) vairāku mēnešu laikā izlasīja un izvērtēja 22 oriģināldramaturģijas darbus. Lai lēmums nebūtu sasteigts, bet profesionāli izsvērts, Latvijas Teātra darbinieku savienība rosināja pretendentus izziņot rudenī.
Žūrijas komisija nominācijā balvai “Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts” nolēma izvirzīt piecus darbus un to autorus:
- “Alfas”, autors Jānis Balodis (Dirty Deal Teatro)
- “Dievs ir šeit”, autore Ludmila Roziņa (Liepājas teātris)
- “Lēdija Makbeta”, autors Artūrs Dīcis (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris)
- “Mīlas straume”, autore Justīne Kļava (Jaunais Rīgas teātris)
- “Rītausma vakaros”, autori Klāvs Mellis un Matīss Budovskis (Liepājas teātris)
Pilnu aizvadītās sezonas “Spēlmaņu nakts” nominantu sarakstu var aplūkot Latvijas Teātra darbinieku savienības mājaslapā.
Ar Kultūras ministrijas, Borisa un Ināras Teterevu fonda un Rīgas valstpilsētas pašvaldības atbalstu 32. “Spēlmaņu nakts” apbalvošanas ceremonija notiks 2025. gada 23. novembra vakarā Dailes teātrī. Ceremoniju rādīs un raidīs Latvijas Sabiedriskais medijs.
Gada balvu teātrī “Spēlmaņu nakts” organizē Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS). Teātra nozares un “Spēlmaņu nakts” aktualitātēm aicinām sekot LTDS mājaslapā ltds.lv