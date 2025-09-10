Arnis Kaktiņš par OIK atgūšanas iniciatīvu: “Netaisnīgi maksājuši ir pilnīgi visi”
“Te ir stāsts par to, ka te netiesiski ir maksājuši pilnīgi visi,” saka sociologs Arnis Kaktiņš, komentējot biedrības “Tiesiskums.lv” inciatīvu panākt obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājumu atgūšanu. Līdz Saeimas vēlēšanām palicis gads un tas šo finansiālo jautājumu padara “interesantu” un piespiež politiķus to risināt.
Bez vēlēšanu spiediena pastāvētu liela skepse par jebkādu rezultātu, jo “visa elite” visticamāk sadotos rokās un ignorētu problēmu. Pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš par OIK atgūšanas iniciatīvu "RīgaTV24" raidījumā “Kārtības rullis” teica, ka tuvojošās Saeimas vēlēšanas šo lietu padara “ļoti interesantu”:
“Ja nebūtu vēlēšanu gada, tad es diezgan skeptiski raudzītos uz sabiedrības iespējām panākt kādas pārmaiņas, jo visdrīzāk visa politiskā elite vienkārši sadotos rokās, cieši saķertos un nekas nenotiktu.
Bet, gribam vai negribam, reizi četros gados ir vēlēšanas, un tad daudzi politiķi uztraucas par saviem krēsliem parlamentā, reitingiem un tā tālāk. Tad rodas vajadzība saprast, kāda ir sabiedrības doma, un vai nav kaut kas tāds, ar ko varētu sabiedrībai glaudīt pa spalvai. Ņemot vērā, ka šis ir jautājums, kas skar pilnīgi visus finansiāli, tas nav mazsvarīgi. Mājsaimniecības izmanto elektrību – gandrīz nav tādu, kas to neizmantotu. Protams, ir cilvēki, kas dzīvo uz ielas, bet viņi neiet balsot. Toties pārējie, kas maksā par elektrību, ir iesaistīti.
Līdz ar to šis jautājums skar visus, un runa ir par naudu. Tāpēc ir grūti iedomāties, ka politiķi to pirms vēlēšanām vienkārši noignorēs. Es saprotu, ka jau parādās pirmie signāli – daži politiķi ir sākuši runāt, ka jā - šis jautājums ir jārisina. Nu, skatīsimies, kā tas attīstīsies. Protams, jāatceras, ka tas, ko politiķi sola pirms vēlēšanām, automātiski nenozīmē, ka pēc vēlēšanām tas arī notiks. Mēs labi zinām, ka bieži vien solījumi nekrīt makā.
Šī lieta ir interesanta arī ar savu mērogu. Jo vēlreiz – runa ir par to, ka netaisnīgi maksājuši ir pilnīgi visi. Te nav iespējams sarīdīt vienu sabiedrības grupu pret otru, jo visi ir cietuši. Nav tā, ka vieni kaut ko būtu ieguvuši uz citu rēķina. Šajā gadījumā visi ir maksājuši.”