Kaspars Melnis par OIK tiesvedību: ja pierādīs pretlikumību, valstij būs iedzīvotājiem jāatmaksā

To, vai šādas tiesvedības nerada riskus valsts budžetam, ministrs nesteidzas spriest, jo priekšā vēl tāls ceļš līdz lietas izskatīšanai tiesā. “Jāsaprot, kāds ir tas apjoms, būtība un par kādiem periodiem iet runa, jo mēs ziņām, ka ar dažiem uzņēmējiem šos OIK līgumu lauza un dažu uzņēmumu vairs nav. Tad jautājums - no kā piedzīs summas. Tur ir daudz detaļu un nianšu no kā tas būs atkarīgs, bet ar zināmu interesi skatos, kā viņiem šis process ies uz priekšu,” norāda klimata un enerģētikas ministrs.