Izsekošana, lamāšanās krievu valodā un savāds zvans sievai: kas notika ar bezvēsts pazudušo Rolandu Dambīti?
Bezvēsts pazudušā Rolanda Dambīša brālis Aleksandrs atklāj, ka ģimenes rīcībā ir nonākuši novērošanas kameru ieraksti, kas atklāj kā tieši notikusi viņa brāļa nolaupīšana.
Jau ziņots, ka Baložos 26. augustā bezvēsts pazuda 43 gadu vecais Rolands Dambītis. Viņa māsa Laura norādīja, ka brāli nolaupīja četri bruņoti vīrieši, un arī Valsts policija Jauns.lv apstiprināja, ka minētās personas atrašanās vieta nav zināma, un nav izslēgts, ka pret viņu vērsts noziedzīgs nodarījums.
Rolanda brālis Aleksandrs raidījumam "Degpunktā" atklāj, ka tuvinieku rīcībā nonākuši videomateriāli, kas ļauj rekonstruēt 26. augusta notikumus. Viņš norāda, ka brīdī, kad Rolands ap plkst. 21.50 iegāja Titurgas garāžu kooperatīvā, viņam pa pēdām sekojuši divi vīrieši.
"Viņš bija iegājis garāžā un divi džeki iegāja garāžā viņu meklēt, bet divi palika mašīnā. Kad Rolands iekāpa savā mašīnā, viņu nobloķēja "BMW X5" spēkrats. [Tad personas] izdauzīja [viņa automašīnas] logu, krievu valodā bļaujot, ka viņi ir no policijas," norāda Aleksandrs.
"Tad no aizmugures pieskrēja vēl divi, ievilka Rolandu [savā] mašīnā un viens piesēdās viņa mašīnai pie stūres," norāda cietušā tuvinieks. Viņš norāda, ka vēlāk brāļa mašīna izārdītā stāvoklī tika atrasta kooperatīvā un pauda aizdomas, ka uzbrucēji notikumam, šķietami bija gatavojušies, jo viņu automašīnai esot bijušas, iespējams, viltotas Igaunijas numurzīmes.
Dažas stundas pēc iespējamās nolaupīšanas savādu zvanu esot saņēmusi vīrieša dzīvesbiedre - no vīra numura viņai it kā zvanījis Rolands, kurš krievu valodā viņai atklājis, ka esot nepatikšanās. Jāpiebilst, ka šobrīd daudziem līdz galam nav izprotams šāda zvana iemesls. Dienu pēc iespējamās nolaupīšanas, garāžu kooperatīvu ar suņiem pārbaudījusi Valsts policija.
Valsts policija Jauns.lv apstiprināja, ka Rolanda atrašanās vieta šobrīd nav zināma. "Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, un notiek izmeklēšana. Nav izslēgts, ka pret personu, iespējams, vērsts noziedzīgs nodarījums. Policija ir saziņā ar personas tuviniekiem," Jauns.lv uzsvēra likumsargi.