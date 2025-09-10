Valsts pārdod jūgendstila pērli Vecrīgā
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) izsludinās pieteikšanos nekustamā īpašuma Teātra ielā 9, Rīgā, izsolei. Nekustamais īpašums sastāv no zemes 435 m2 platībā un administratīvās piecstāvu ēkas ar mansardu 1891,4 m2 platībā.
Eklektiski dekoratīvā jūgendstila nama un piegulošās zemes izsoles sākuma cena būs 2,71 miljons eiro. Izsolei interesenti varēs pieteikties no 17. septembra līdz 17. oktobrim, savukārt iepazīties ar īpašumu un izsoles nosacījumiem ikviens interesents var jau šobrīd interneta vietnē vni.lv.
Izsolei piedāvātais īpašums Teātra ielā 9, Rīgā, ir viena no Vecrīgas jūgendstila pērlēm. Eklektiski dekoratīva jūgendstila celtne, kuras īpašnieks bija grāmatu un senlietu tirgotājs K. Zihmanis. Nama fasādi rotā eklektismam raksturīgi dekori - gliemežvāku un augu vītņu motīvi, vairāki atlanti, kas balsta izvirzīto balkonu, un mozaīka. Vakaros stūra torni īpaši izceļ tēlnieka Augusta Folca veidotā trīs atlantu skulptūra, uz kuru pleciem balstās naktī izgaismota zemeslode.
1989.gadā ēkā ir veikta restaurācija, tās lielākā daļa ir labā/apmierinošā tehniskā stāvoklī. Savukārt kopš 1992. gada ēkā atrodas Itālijas Republikas vēstniecība.
““Šis atpazīstamais, trīs atlantu skulptūras nekustamais īpašums, atrodas ekskluzīvā vietā, Vecrīgā, kas ir būtiski no nekustamo īpašumu attīstības viedokļa. Izvērtējot valsts pārvaldes telpu vajadzības un efektīvas finanšu resursu izlietošanas aspektus, esam lēmuši atsavināt šo īpašumu un dot iespēju tam attīstīties jaunā kvalitātē jau citu īpašnieku pārvaldībā. Ņemot vērā nama atrašanās vietu un tehnisko stāvokli, uzskatām, ka tā atsavināšana šobrīd sniegtu plašākus attīstības veidus tā jaunajiem īpašniekiem un lietotājiem,” norāda VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.
Izsolei ikviens interesents var pieteikties no 17. septembra līdz 7.oktobrim. Izsole noslēgsies 17.oktobrī. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2025. gada 7.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. Vairāk par nekustamo īpašumu, tā novērtējumu un izsoles noteikumiem iespējams uzzināt: https://izsoles.ta.gov.lv/.
Atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešami valsts pārvaldei, savukārt īpašumi, kuri publiskajām iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek pārdoti publiskas izsoles ceļā vai tiek izskatīta īpašumu nodošana citiem valdītājiem. Atsavināšana dod iespēju īpašumiem iegūt jaunu pielietojumu un valstij līdzekļus nozīmīgu projektu īstenošanai.