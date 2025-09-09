Rudens saulgriežu enerģiju iegriezīs Miķeļdienas svinībās Valmiermuižas parkā
13. septembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Valmiermuižas parkā notiks Miķeļdienas svinības.
Svinībās pulcēsies dažādi tirgotāji, kuri piedāvās noprovēt un iegādāties brangus maizes klaipus, smeķīgu gaļu, žāvētas zivis, dažādus sierus, dzērienus, rudens veltes un prasmīgus amatnieku darinājumus no koka, māla, stikla un greznus papildinājumus rudens un ziemas garderobei.
Plkst. 12.00 uzstāsies pasaules mūzikas trio JŌRA, kas ar Baltijas, Skandināvijas un citu reģionu tautu tradicionālajām melodijām pieskandinās Valmiermuižas alus dārzu. Grupas nosaukums lībiešu valodā nozīmē "ezers" un tas simbolizē ūdeņus, kas savieno teritorijas un dažādus reģionus līdzīgi kā JŌRA to dara savā mūzikā. Koncertā gaidāms arī pārsteigums.
Agroresursu un ekonomikas institūts aicinās ikvienu interesentu iepazīt un atklāt kartupeļu daudzveidību – to dažādās krāsas, formas un garšas. Tirdziņa laikā varēs vairāk iepazīt "Priekuļu kartupeļu" kartupeļu šķirnes.
Norisināsies arī izstāde, kur būs iespēja uzzināt, kāpēc kartupelis ir pelnījis būt vairāk nekā tikai ikdienas piedeva maltītē. Kulinārajā meistarnīcā tiks ceptas kartupeļu pankūkas pēc receptēm, kas iedvesmotas no senatnes, kā arī varēs izzināt, kā kartupeļu šķirnes maina pankūku garšu.
Savukārt, Valmiermuižas klasē būs iespēja darināt savu vēja pūķi. Bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem varēs atklāt senās tradīcijas, ieskatīties pūķu darināšanas vēsturē un radīt savu īpašo pūķi, ko atrādīt ikvienam tirdziņa apmeklētājam. Pēc darbnīcas pūķi varēs nest mājās. Lai piedalītos ir nepieciešams pieteikties.
Tirdziņā gaidīs arī mantu maiņas punkts jeb Brīvbode.
Svinībās strādās Valmiermuižas karuselis un būs iespēja vizināties ar ponijiem Valmiermuižas parkā. Aicina arī apmeklēt kaimiņus – Valmiermuižas stalli, kur norisināsies sacensības šķēršļu pārvarēšanā "Valmiermuižas kauss 2025". Bet mazākie varēs arī paši iejusties dažādu Latvijas dzīvnieku tēlos, apmeklējot sejas apgleznošanas darbnīcu.
Pasākumu organizē Valmiermuižas kultūras biedrība, atbalsta Valmiermuižas alus darītava, ZAAO un Vidzemes plānošanas reģiona programma "Vidzemes kultūras programma 2025", kas tiek īstenota Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma".