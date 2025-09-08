Rīgas pašvaldības policija aicina atpazīt attēlā redzamo personu.
Policija lūdz atpazīt velosipēda vadītāju, kurš Rīgas centrā traucēja trolejbusa šoferim
Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt velosipēda vadītāju, kurš šā gada 18. augustā bloķēja braukšanu 17. trolejbusa šoferim Rīgas centrā, radot sastrēgumu un traucējot darbu.
Policija aicina aplūkot attēlu, kur redzams velosipēda vadītājs, un atpazīšanas gadījumā zvanīt pa tālruni 67181204, 67181752 vai sūtīt e-pastu uz inara.tralla@riga.lv. Vienlaikus aicinām atsaukties pašu velosipēda vadītāju.
Par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Par šādu pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro.