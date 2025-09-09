Zināms, kāds sods par braukšanu reibumā piespriests bijušajai "Cēsu alus" vadītājai Evai Sietiņsonei
foto: Juris Rozenbergs
Prokurors Māris Garjānis un uzņēmēja Eva Sietiņsone (pa labi), kuru uz tiesu pavadīja draudzene.
Santa Sergejeva

Jauns.lv

5. septembrī Rīgas pilsētas tiesa nolasīja spriedumu ilggadējai "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājai Evai Sietiņsonei, kas reibumā bija vadījusi automašīnu. Pirms tam uzņēmēja stājās tiesas priekšā ar liecību, kas vairāk līdzinājās grēksūdzei.

Kā ziņots, "Cēsu alus" nu jau bijusī valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone 2023. gada 13. decembrī tika apturēta, vadot automašīnu "Lexus", ar kuru brauca pa Krasta ielu, viņas asinīs konstatēja alkohola koncentrāciju – 2,66 promiles. Sietiņsone par sēšanos reibumā pie auto stūres tolaik skaidroja: “Manā dzīvē bija ļoti grūts periods, kā arī veselība radīja pārāk lielu spriedzi, tā tas atgadījās. Es dziļi nožēloju notikušo.” Tika ierosināta krimināllieta, Sietiņsone nevairījās no tiesvedības un klātienē apmeklēja visas sēdes.

foto: Juris Rozenbergs
Eva Sietiņsone pašlaik esot bezdarbnieka statusā, bet nesen nodibinājusi uzņēmumu "Thriving for Excellence", kas nodarbosies ar biznesa koučingu un vadības mentoringu, kā arī “palīdzēs sievietēm – līderēm pārvarēt krīzi un atgūt iekšējo spēku, lai sasniegtu jaunus mērķus”.

Žurnāls "Kas Jauns" šonedēļ vēsta, ka šajā lietā 5. septembrī risinājusies pēdējā tiesas sēde. Prokurors Māris Garjānis lūdza tiesai piemērot par šo noziedzīgo nodarījumu sodu – īslaicīgu brīvības atņemšanu uz trīs mēnešiem, kā arī atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Tāpat prokurors prasīja tiesai piedzīt transportlīdzekļa "Lexus RX 450h" vērtības apmaksu, kas līdzinās šā brīža auto tirgus vērtībai, – 35 000 eiro apmērā. Savukārt Sietiņsones advokāts Jānis Mucenieks kā piemērus nolasīja vairākas citu personu tiesvedības par transportlīdzekļa vadīšanu pat ar daudz lielākām promilēm, kurām tiesvedības iznākums nav vis brīvības atņemšana, bet gan Valsts probācijas dienesta uzraudzība.

Tiesa pasludināja stundu garu pauzi, pēc kuras tiesnese Lienīte Meldriņa nolasīja spriedumu Sietiņsones apsūdzībā, atzīstot viņu par vainīgu un pieprasot sodīt ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Tāpat lemts piedzīt no Sietiņsones valsts labā daļēju transportlīdzekļa "Lexus RX 450h" vērtību – 20 000 eiro – un Valsts policijas labā procesuālos izdevumus 204 eiro, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas noteikšanai veikto pārbaudi.

