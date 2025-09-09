Attiecības
Šodien 06:15
Ar viņiem ir tik grūti! 5 narcisu tipi, un kā ar viņiem komunicēt
Saskarsme ar narcisu var būt smaga pieredze – šādi cilvēki spēj izsūkt emocionālo enerģiju un likt justies manipulētam. Tāpēc ir būtiski izprast, kas ir narcisisms. Tikai tad iespējams atgūt pašcieņu un iemācīties noteikt veselīgas robežas.
Jēdziens “narcisisms” var apzīmēt gan rakstura iezīmi, gan arī psihisko traucējumu – narcistisko personības traucējumu. Lai gan oficiālu apakštipu nav, eksperti nereti izdala piecas populāras narcisu kategorijas, vēsta "HuffPost". Aplūkosim sīkāk!