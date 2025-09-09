Guntis Ulmanis iziet sabiedrībā ar savu vecāko meitu. Viņai ar jaunāko māsu ir 52 gadu starpība!
Latvijas Valsts 5. prezidents Guntis Ulmanis ar vecāko meitu Guntru Ulmani aizvadīto piektdien Rīgas Doma baznīcā klātienē piedzīvoja vēsturisko pateicības dievkalpojumu, kurā zizli nolika līdzšinējais luterāņu arhibīskaps Jānis Vanags.
Jānis Vanags noliek arhibīskapa zizli
2025. gada 29. augustā Rīgas Sv. Marijas Domā notika pateicības dievkalpojums, noslēdzot Jāņa Vanaga 32 gadu kalpošanu arhibīskapa amatā.
Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns", šī bija pirmā reize daudzu gadu laikā, kad Ulmaņa kungs uz publisku pasākumu devās divatā ar vecāko meitu Guntru Ulmani, kas laulībā ar Ainu Ulmani dzima, kad Guntim bija 23 gadi. Četrus gadus vēlāk dzima arī dēls Alvils Ulmanis.
Kā zināms, Guntim Ulmanim ir vēl divas meitas, kuru mamma ir uzņēmēja Dinija Lora (42). Dinijai bija 23 gadi, bet Guntim Ulmanim 66, kad pasaulē nāca meita Gunvila (tagad viņai jau 18), bet pāris dienu pirms 75. jubilejas eksprezidentam Dinija dāvāja jaunāko meitu Ketrīnu. Ja parēķina, sanāk, ka Gunta Ulmaņa vecākajai meitai Guntrai un jaunākajai atvasei Ketrīnai, kuras ir pusmāsas, ir 52 gadu starpība.
No ģimenei pietuvinātiem avotiem zināms, ka ar ārlaulības meitām Gunvilu un Ketrīnu 62 gadus vecajai Guntrai Ulmanei kontaktu neesot. Savukārt 85 gadus vecais Guntis Ulmanis ir ciešās un mīļās attiecībās ar visiem bērniem. Guntra Rīgas dzīvoklī ir galvenā, kas rūpējas par vecākiem Ainu un Gunti, kas ir cienījamos gados un kuriem veselības problēmu dēļ sadzīvē meitas atbalsts ir ļoti nozīmīgs.
Savukārt jaunākie bērni labprāt ciemojas pie tēta lauku īpašumā. Ar meitu Gunvilu, kas nākotnē vēlas kļūt par aktrisi, viņš ik pa laikam kopā apmeklē teātra izrādes, savukārt ar mazo Ketrīnu viņam pirmā publiskā iziešana bija pērn novembrī, kad ar jaunākajām meitām un viņu mammu Diniju četratā apmeklēja kinofilmas "Zeme, kas dzied" pirmizrādi.