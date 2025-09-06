Latvijā ieviesīs sabiedrisko transportu pēc pieprasījuma
Latvijas reģionos sabiedriskais transports jau pavisam drīz mainīs ierasto kārtību – maršrutu būs mazāk, biļetes kļūs dārgākas, bet klāt nāks jauns risinājums: transports pēc pieprasījuma.
Kā medijiem atklāja Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja Annija Novikova, transportu pēc pieprasījuma izpildīs attālākos reģionos ar M1 kategorijas automobiļiem, kuros ir četras līdz astoņas sēdvietas. Patlaban notiek sagatavošanās darbi, tostarp plānots izstrādāt speciālu lietotni un zvanu centru, lai pakalpojumu pielāgotu cilvēku vajadzībām.
Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš papildināja, ka patlaban pakalpojuma finansēšanas avots tiek saskaņots ar Eiropas Komisiju (EK), kā arī nākamā gada ceturtajā ceturksnī ir plānota informatīvā kampaņa, lai iedzīvotājiem skaidrotu šī pakalpojuma darbību.
Novikova piebilda, ka nākamgad reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīkls tiks pārveidots, ievērojot budžeta iespējas. "Valsts dotētais reģionālā sabiedriskā transporta tīkls būs mazāks, bet tajā pašā laikā tiks attīstīti komercpārvadājumi un autotransports pēc pieprasījuma," sacīja Novikova.
Savukārt satiksmes ministrs Atis Švinka (P) sacīja, ka sabiedriskajam transportam ir jābūt pieejamam visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no lokācijas. Viņš uzsvēra, ka maršruta tīkls ir jāsalāgo ar budžeta iespējām, kā arī ir jāturpina digitalizācijas transformācija, tādēļ viņš ir rosinājis fondu pārdales, lai reģionālajā transportā varētu uzstādīt pasažieru skaitītājus, kases aparātus, maršrutu plānotājus un citus rīkus.
Jauns.lv jau ziņoja, ka reģionālajā sabiedriskajā transportā no 2026.gada 15.janvāra pieaugs biļešu cenas. Tostarp vilcienu pārvadājumos tarifs pieaugs vidēji par 6,6%, bet autobusu pārvadājumos tarifs palielināsies par aptuveni 7,5%.
Plānots, ka vilcieniem un autobusiem tiks palielināta brauciena maksa starp zonām par 30 centiem, izņemot braucienus A zonā. Savukārt vilcieniem ārpus elektrificētajām zonām un autobusiem ārpus zonām visām pieturām braukšanas maksa tiks palielināta par 20 centiem.
Vienlaikus dotētais reģionālās nozīmes autobusu maršruta tīkls nākamgad plānots 56,145 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 11,06 miljoniem kilometru jeb 16% mazāk nekā prognozēts 2025.gadā.
Paredzēts, ka katrā maršruta tīkla daļā tiks samazināti reisi vai reisu daļas ar zemu rentabilitātes un pārvadāto pasažieru rādītāju. Vienlaikus ATD ir iekļāvusi priekšlikumus par autobusu maršrutiem un reisiem, kuri potenciāli varētu tikt izpildīti uz komerciāliem principiem.
Savukārt prognozētais vilcienu maršruta tīkla apmērs 2026.gadā būs 8,045 miljoni kilometru, kas ir par 630 937 kilometriem jeb 7,3% mazāk nekā 2025.gada prognozētais. Piemēram, maršrutā Rīga-Jelgava līnijā nākamajā gadā pamatā saglabāsies 60 minūšu intervāls, nevis iepriekš plānotās 30 minūtes.