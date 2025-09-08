Debesīs virs Liepājas novērots "nezināms objekts". Ļaudis neizpratnē - kas tas ir?! Skaidrību vieš astronoms Ilgonis Vilks. VIDEO
Septembra pirmajā nedēļā debesīs virs Liepājas pamanīts un video fiksēts savdabīgs mirdzoši apaļš objekts.
Sākotnēji video publicēts soctīklā "Facebook", kur ļaudis dalījās minējumos par to, kas tas īsti varētu būt. "Ne lidmašīna, ne zvaigzne," rakstīja liepājniece Nora.
Komentāros pie video izskanēja dažādas versijas: "US reconnaissance balloon" (Novērošanas balons - red.)"; "Namejs"; "Drons vai atkal kāds negudrs cilvēks palaidis laternu"; "Drīzāk laterna tā varētu mirgot"; "Viņi ir klāt..."
Kā informē debesu spīdekļa novērotāja, video filmēts ceturtdien, 4. septembrī pl.21.30 no dārza ar mobilo telefonu "Samsung Galaxy": "Ļoti spožs, gaisma kustīga, mainīga. Vēroju vismaz piecpadsmit minūtes, varbūt pat ilgāk. Šķita, ka objekts gan kustas, gan vienlaikus nekustas. Nebija kā lidmašīnai, kas, skaidri redzams, pārvietojas pa kaut kādu trajektoriju. Objekts it kā dejoja pats ap sevi, ļoti izteikti un ātri mainot spožumu."
Atsevišķas personas gan par šo video bija noskaņotas skeptiski: "Tu jebko ar telefonu vari piezūmot un tas izskatīsies pēc citplanētiešiem."
Portāls Jauns.lv sazinājās ar Latvijas astronomu, pedagoģijas zinātņu doktoru Ilgoni Vilku, lūdzot atrisināt šo "mistēriju". Astronoms ieteica arī nākošajā vakarā pavērot debesis.
"Ja objekts ir turpat, tad tā ir zvaigzne Arkturs, kas 21:30 atrodas rietumos 25 (nevis 45) loka grādu augstumā. Tā šobrīd ir viena no divām spožākajām zvaigznēm Latvijas debesīs. Tā ir pietiekami zemu pie horizonta, lai mirgotu un radītu dejošanas iespaidu. Vēlāk tā noriet," komentēja Vilks.
Kā vēlāk portālam Jauns.lv apliecināja liepājniece, tik tiešām arī nākošajā vakarā debesīs viņa redzējusi to pašu spožo "objektu": "Jā, to pašu turpat. Tikai ne tik ļoti spožu, jo tajā pusē bija plāns mākoņu paladziņš. Droši vien jau tas būs tas Arkturs."