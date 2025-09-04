Čiekurkalnā vīrietis noslepkavojis savu draudzeni
25. augustā Rīgā, Čiekurkalna mikrorajonā, tika noslepkavota kāda sieviete. Policiju uz notikuma vietu izsauca kaimiņi, kuri bija dzirdējuši aizdomīgus trokšņus dzīvoklī. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziegums izdarīts kopīgas alkohola lietošanas laikā, un to izdarījis sievietes dzīvesbiedrs.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
25. augustā pirms pulksten desmitiem vakarā policija saņēma izsaukumu uz Rīgu, Čiekurkalnu, kur daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji ziņoja par trokšņiem vienā no dzīvokļiem. Notikuma vietā ieradās Rīgas pašvaldības policijas darbinieki. Kāpņu telpā viņi konstatēja smagā stāvoklī esošu mājas iedzīvotāju, apmēram trīsdesmit gadu vecu sievieti, ar sistām brūcēm, galvenokārt sejā un galvā. Uz notikuma vietu tika izsaukti mediķi, taču sievietes dzīvību glābt diemžēl nebija iespējams.
Notikuma vietā atradās vēl divas personas – bojāgājušās dzīvesbiedrs, kura rokas un kājas bija notraipītas ar asinīm, un bojāgājušās kaimiņš. Jāpiemin, ka kaimiņa dzīvokļa durvis klāja asins pēdas. Pašvaldības policisti abus vīriešus aizturēja apstākļu noskaidrošanai. Pēc brīža darbu notikuma vietā pārņēma Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes darbinieki.
Veicot izmeklēšanu un strādājot ar pierādījumiem, Valsts policijas likumsargi atšķetināja vakara notikumus. Tika konstatēts, ka noziegums izdarīts dzīvoklī, visām trim personām kopīgi lietojot alkoholiskos dzērienus. Policijas iegūtā informācija liecina, ka, izceļoties konfliktam, slepkavību izdarījis bojāgājušās sievietes dzīvesbiedrs. Līdz ar to otrs vīrietis tika atbrīvots.
Aizturētais ir dzimis 1984. gadā un iepriekš nonācis policijas redzeslokā par miesas bojājumu nodarīšanu policijas darbiniekam, un šajā lietā šobrīd turpinās izmeklēšana. Tāpat viņš iepriekš sodīts par draudu izteikšanu.
Saistībā ar slepkavību Čiekurkalnā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
27. augustā tiesa aizdomās turētajam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.