Dzejas dienas Jūrmalā: pasākumi bērniem, ģimenēm un literatūras cienītājiem
Septembrī Aspazijas un Raiņa pilsētā Jūrmalā tiek svinēts dzejas mēnesis. Centrālais Dzejas dienu notikums tradicionāli notiks Raiņa dzimšanas dienā, 11. septembrī, pie Raiņa priedēm. Dažādas norises gaidāmas arī citviet pilsētā – tikšanās ar dzejniekiem un mūziķiem, brīvais dzejas mikrofons, dzejas slams, muzikāli un radoši notikumi.
“Dzejas dzīres” Raiņa priedēs 11. septembrī plkst. 14.00 (pie Raiņa priedēm Amatas ielā Pumpuros) notiks centrālais Dzejas dienu pasākums – “Dzejas dzīres”, kurā piedalīsies aktieris Rihards Zelezņevs, dzejotāji un performatori Anete Pulkstene, Grēta Volkoviča, Daniela Šalce, Leons Jūlijs Strupītis, mūziķi Roberts Binders un Krišjānis Timermanis; režisore – Alīda Pērkone.
Bulduru lapenē (6. līnijas galā pie jūras) 7. septembrī plkst. 16.00 notiks Dzejas dienas svētki “Vārds. Skaņa. Krāsa”. Pasākumā gaidāmi dzejas lasījumi, dzejas dziedājumi, dzejas krāsojumi, dzejas radījumi, dzejas interesentu mikrofons un tēja dzejas krūzītē.
“Dzejas pastaiga” Dubultos notiks 9. septembrī. Kopā ar dzejniekiem Guntaru Godiņu un Ivaru Šteinbergu dosimies pastaigā, piestājot ar dzeju saistītās pieturvietās. Pastaiga sāksies plkst. 13.00 Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā (Strēlnieku prospektā 30), plkst. 13.20 pieturas punkts būs Raiņa sētā (Poruka prospektā 61), plkst. 13.45 pie Raiņa priedēm (Amatas ielā), plkst. 14.20 pludmalē pie izejas uz jūru Kļavu ielas galā. Pastaigas noslēguma daļa – plkst. 14.45 pie skulptūras “Aspazija kāpās” (Aspazijas ielas galā) un noslēgums plkst. 15.00 Aspazijas mājas dārzā (Z. Meierovica prospektā 18/20), kur pievienosies jaunās dzejnieces Austra Litauniece un Anna Vīksna.
*Norises laiks dzejas pieturvietās norādīts aptuveni.
Kauguru Kultūras namā (Raiņa ielā 110) 11. septembrī plkst. 10.00 notiks Dzejas diena bērniem “Dzeja uz puantēm”. Bērni tiks aicināti dejot, dzejot un rotaļāties ar Aspazijas dzejoļiem. Pieteikšanās pa tālruni 26779216. 12. septembrī plkst. 13.00 pasākumā “Te satiekas dzejniece, aktieris un Tu” piedalīsies dzejniece Marija Luīze Meļķe un aktieris Kaspars Dumburs. 13. septembrī plkst. 16.00 skanēs Māra Lasmaņa dziesmu cikls ar Klāva Elsberga dzeju “Es Tev piebikstīšu – klau…”, pasākumā piedalīsies komponists Māris Lasmanis un dziedātājs Adrians Kukuvass.
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā (Jāņa Pliekšāna ielā 5/7) 12. septembrī plkst. 18.00 aicināti uz koncertuzvedumu “Meklētāji”, kurā skanēs dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārdiem, dzejas, vēstuļu, dienasgrāmatu un Raiņa lugu fragmentu lasījumi Edgara Kramiņa Vokālās akadēmijas studistu izpildījumā. Ieejas maksa pieaugušajiem 5 eiro; skolēniem, studentiem, senioriem – 3 eiro. 20. septembrī plkst. 11.00 Dzejas diena bērniem “Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata…”. Ģimenes biļete 5 eiro.
Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā (Mazajā Nometņu ielā 1) 13. septembrī plkst. 14.00–18.00 brīvajā dzejas mikrofonā “Vārdu jūra” ikviens aicināts lasīt savu vai cita autora darbu. Brīva atmosfēra, mūzika un radošums.
Jūrmalas bibliotēkās
Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā (Strēlnieku prospektā 30) 1.–30. septembrī norisināsies akcija “Saldajā – dzeja”, savukārt 8.–13. septembrī notiks fotoorientēšanās spēle “Dzejas mirklis”. 16. septembrī plkst. 17.00 notiks pasākums – dzejas mikrofons jaunajiem dzejniekiem. 19. septembrī plkst. 12.00 – tikšanās ar dzejnieci Lindu Menci. 23. septembrī plkst. 11.00 uz dzejas slama pasākumu “Radīsim paši” aicināti pirmsskolas vecuma bērni. 30. septembrī plkst. 17.00 notiks tikšanās ar mūziķi un dziesmu autoru Mārtiņu Kanteru.
Bulduru bibliotēkā (Muižas ielā 7) 6. septembrī plkst. 11.00 notiks radoša nodarbība pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem “Dzejas klasītes”. 13. septembrī plkst. 13.00 aicināti uz tikšanos ar dzejniekiem Aigaru Zirnīti un Uldi Jostu.
Kauguru bibliotēkā (Engures ielā 4A) 10. septembrī plkst. 11.30 gaidīti uz tikšanos ar dzejnieci Eviju Gulbi.
Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkā (Raiņa ielā 3) 10. septembrī plkst. 12.00 notiks tikšanās ar dzejnieci Ievu Samausku, savukārt 12. septembrī plkst. 12.00 gaidāma tikšanās ar dzejnieku un tulkotāju Māri Salēju.
Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkā (Tukuma ielā 20) 18. septembrī plkst. 12.00 būs tikšanās ar dzejnieci Elvīru Blomu.
Pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts. Materiāli var tikt izmantoti publicitātei.