Liepājas Latviešu biedrības namā jau nākamnedēļ notiks dāliju izstāde
Apskatīt graciozos dāliju ziedus Liepājas Latviešu biedrības namā varēs no 11. līdz 13. septembrim.
Dālijas ir pārejas ziedi, tās uzzied vasaras beigās, atnesot rudens krāsu bagātību. To smalko ziedu toņi sniedzas no maigām pasteļrozā līdz spilgti sarkanām, saulaini dzeltenām un pat kontrastējošām divkrāsu kombinācijām. Katram ziedam ir savs tēls, kas mēdz būt rotaļīgs, majestātisks vai eleganti atturīgs. Ziedi var būt mazi un smalki vai arī ļoti lieli un pilnskaraini – dažas šķirnes pat sasniedz šķīvja lielumu.
Izstādē dāliju burvību prezentēs pieredzējušās audzētājas Rita Zaļā un Elīna Zaļā no ZS “Žvīgursalas” no Bauskas un Valmieras, kuru selekcionētās šķirnes guvušas panākumus starptautiskos konkursos. Savukārt Evita Puzāne no Olaines demonstrēs savu loloto šķirņu kolekciju, īpaši izceļot dāliju dekoratīvo un estētisko vērtību.
Izstādi papildinās mākslinieces Aijas Princes gleznu ekspressizstāde “Rudens ziedu gleznas”. Mākslinieces darbi eļļas tehnikā ir kā krāsu saruna ar skatītāju - ar dabas noskaņu smalkumu, kas ienes telpā mieru, siltumu un harmoniju.
Ziedu izstādes darba laiki: 11. septembris 12.00 - 19.00. 12. septembris 10.00 - 19.00. 13. septembris 10.00 - 18.00.
Pateicoties Liepājas valstspilsētas pašvaldības finansiālajam atbalstam, ieeja izstādē ir bez maksas.