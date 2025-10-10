Investori nobažījušies: Latvijai draud straujš dzīves dārdzības pieaugums un jauns emigrācijas vilnis
Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) aicina Latvijas valdību un Saeimu rūpīgi izvērtēt sekas, kas var rasties, ja netiks pieņemti trīs būtiski likumprojekti – Likums par ekonomisko ilgtspēju, grozījumi likumā “Par piesārņojumu” un Likums par transporta enerģiju
Pašlaik pret Latviju jau ir ierosinātas trīs pārkāpuma procedūras par ES direktīvu neieviešanu. Tādēļ Likuma par ekonomisko ilgtspēju un grozījumu likumā “Par piesārņojumu” pieņemšanai ir noteikts steidzamības statuss, liecina FICIL publiskotā informācija.
Straujais un būtiskais nacionālās aizsardzības budžeta pieaugums ir licis visām ministrijām pārskatīt savus izdevumus un meklēt veidus, kā ietaupīt līdzekļus.
Tomēr, kā norāda Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) aplēses, pat neskatoties uz citu ministriju ietaupījumiem un papildu aizņemšanos aizsardzības vajadzībām, Likuma par ekonomisko ilgtspēju,grozījumu likumā “Par piesārņojumu” un Likuma par transporta enerģiju nepieņemšana rada augstu risku, ka Latvijai nāksies saskarties ar tūlītējām un finansiāli būtiskām sekām.
Pamatojoties uz KEM vērtējumu, zemāk apkopotas galvenās iespējamās sekas, ja šie likumprojekti netiks pieņemti.
Ar ko riskē Latvija?
Pirmkārt, līdz 2030. gadam Latvijai piešķirtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi 6,9 miljardu eiro apmērā var tikt iesaldēti. Rezultātā šajā periodā Latvija varētu zaudēt vai nesaņemt privātās investīcijas 2–4 miljardu eiro apmērā. Valsts budžeta izdevumu samazināšana nav Latvijas interesēs, ja to nepavada mērķtiecīga ekonomiskā attīstība. Ilgtspējīga ekonomikas izaugsme ir priekšnoteikums tam, lai cilvēki izvēlētos dzīvot un strādāt Latvijā, veidotu ģimenes un saglabātu valsts kultūru un identitāti.
Otrkārt, bez atjaunināta valsts regulējuma emisiju tirdzniecības sistēmām (ETS 1 un ETS 2) siltumapgādes uzņēmumiem jau tuvākajā apkures sezonā būs jāiegādājas emisiju kvotas tirgū, kas varētu izraisīt apkures tarifu pieaugumu. Arī avio biļešu cenas visticamāk palielināsies, un varētu rasties finansiāli prasījumi pret Latvijas ostām, jo aviokompānijas vairs nevarēs saņemt papildu bezmaksas kvotas, bet kuģniecības uzņēmumi – tās apmainīt. Tādējādi Latvijas aviācijas un ostu sektors kļūs mazāk konkurētspējīgs ne tikai Baltijas reģionā, bet arī Eiropas Savienībā.
Treškart, aptuveni 460 miljoni eiro no Eiropas Savienības līdzekļiem, kas paredzēti sociāli neaizsargāto iedzīvotāju atbalstam, var tikt zaudēti. Valsts budžetā nav pieejams līdzvērtīgs vai lielāks finansējums, lai kompensētu iedzīvotājiem straujo apkures izmaksu kāpumu vai vismaz daļēji segtu pieaugošās dzīves izmaksas. Straujš dzīves dārdzības pieaugums var izraisīt jaunu emigrācijas vilni, ko Latvija ar jau tā samazināto iedzīvotāju skaitu un darbaspēka trūkumu nevar atļauties.