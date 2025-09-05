Ilustratīvs attēls.
Šodien 05:24
Kurš cik pelna? Latvijas algas zaudē salīdzinājumā ar Igauniju
Kā ziņo Igaunijas Statistikas departaments, vidējā bruto alga valstī 2025. gada otrajā ceturksnī bija 2126 eiro, kas ir par 5,9% vairāk nekā attiecīgajā ceturksnī pērn.
Visaugstākās vidējās algas 2025. gada aprīlī - jūnijā bija Tallinā (2479 eiro), Harju apriņķī (2365 eiro) un Tartu apriņķī (2175 eiro).
Nozarēs visaugstāko vidējo algu maksāja informācijas un sakaru sektorā (3704 eiro), bet zemāko - viesnīcu un restorānu nozarē (1328 eiro), vēsta "Lrt.lt".
Bruto nozīmē alga pirms nodokļu nomaksas. Ja tos atskaita, tad "vidējais" igauņu iedzīvotājs šobrīd "uz rokas" saņem 1598 eiro.
Latvijā, saskaņā ar CSP datiem, 2025. gada otrajā ceturksnī vidējā bruto alga bija 1808 eiro, bet neto alga jeb "uz rokas" - 1342 eiro.
Tādējādi igauņu darbinieks mēnesī saņem par 256 eiro vairāk nekā Latvijas iedzīvotājs, un gada laikā šī starpība veido 3072 eiro.