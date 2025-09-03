Ar vērienīgu koncertu koncertzālē “Latvija” atzīmēs Baltu vienības dienu
Svētdien, 14. septembrī, plkst. 13.00 koncertzālē “Latvija” izskanēs vērienīgs lielkoncerts “NO LETU ZEMES. Baltu vienības diena”, kurā piedalīsies vairāk nekā 200 dziedātāju no Latvijas un Lietuvas, Ventspils kamerorķestris, aktrise Zane Jančevska, flautists Andis Klučnieks, diriģenti Rasa Gelgotiene, Regina Maleckaite, Sandra Rimkute-Jankuviene, Judita Kjaulakīte, Ilze Valce un Aigars Meri.
Baltu vienības diena tiek atzīmēta par godu 1236. gada Saules kaujai – nozīmīgam notikumam baltu tautu vēsturē, kas simbolizē latviešu un lietuviešu priekšteču drosmi un vienotību. Baltu vienības diena kopš 2000. gada tiek oficiāli svinēta gan Latvijā, gan Lietuvā, atgādinot par abu tautu kopīgo vēsturi.
Lielkoncerta centrālais notikums būs komponista Jēkaba Jančevska oratorijas “No letu zemes” atjaunotās versijas atskaņojums. Koncertā izskanēs veltījums ievērojamajam lietuviešu komponistam un gleznotājam Konstantīnam Mikolajam Čurļonim, kuram šogad atzīmējam 150 gadu jubileju, kā arī latviešu un lietuviešu tautasdziesmas.
Jēkaba Jančevska oratorija “No letu zemes” ir muzikāls piemineklis baltu tautu vēsturei. Skaņdarba centrā ir nostāsts par Lietuvas pirmā kronētā karaļa Mindauga sievu Martu (Mortu) no Latgales Madelāniem. Stāsta autores ir Eva Mārtuža un Zane Jančevska, dzejas autore – Lelde Stumbre. Oratorijā vijas vēsturiski patriotiskas tēmas, kā arī vīrišķā un sievišķā pretnostatījums – vīru tiekšanās pēc varas un sieviešu ilgas pēc miera, lai saglabātu ģimeni.
Mindaugs bija Lietuvas valdnieks un karalis, kurš pazīstams ar Lietuvas zemju apvienošanu vienā valstī un cīņu pret Zobenbrāļu ordeni. Mindauga kapavieta, iespējams, atrodas zem Aglonas bazilikas. 17. gadsimta luterāņu mācītāja Rīvija hronikā minēts, ka Aglonā, nojaucot kādu nezināmu celtni, atrasta marmora plāksne, uz kuras bijis uzraksts latīņu valodā, ka šeit apglabāts Lietuvas valdnieks Mindaugs. 2015. gada 20. septembrī Aglonā tika atklāts piemineklis Mindaugam un Martai.
Lielkoncertā “NO LETU ZEMES. Baltu vienības diena” piedalīsies Šilales kultūras centra jauktais koris “Medvėgalis” un jauniešu koris “Cantando” (diriģente Sandra Rimkute-Jankuviene), Viļņas Kultūras centra Lietuvas Radio un Televīzijas jauniešu koris (diriģente Regina Maleckaite), Viļņas Universitātes jauktais koris “Gaudeamus” (diriģente Rasa Gelgotiene) un Klaipēdas Zvejnieku kultūras nama sieviešu koris “Dangė” (diriģente Judita Kjaulakīte), Ventspils Kultūras centra jauktais koris “Līvzeme” (diriģente Astra Plostniece), SIA “Kurzemes filharmonija” jauktais koris “Ventspils” (diriģents Aigars Meri), Ventspils Kultūras centra sieviešu koris “Venda” (diriģente Rudīte Tālberga), RTU Liepājas akadēmijas sieviešu koris “Atbalss” (diriģente Ilze Valce), Ventspils Kultūras centra jauktais koris “Kaiva” (diriģente Ginta Rūse), Liepājas Tautas mākslas kultūras centra jauktais koris “INTIS” (diriģente Ilze Valce).
14. septembrī plkst. 19.00 Baltu vienības dienas koncerts ar apvienoto Latvijas un Lietuvas kori izskanēs arī Klaipēdas kultūras centrā “Žveju rūmai”.
Koncertu norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Ventspils Kultūras centrs, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs, Lietuvas Valsts Kultūras padome un Lietuvas Koru savienība.