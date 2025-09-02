Sievietei Jelgavas bārā nozog somu, kas pilna ar juvelierizstrādājumiem un skaidru naudu - 43 500 eiro vērtībā
Šī gada 26. augusta naktī Jelgavā “Irish Dublin pub” bārā kādai sievietei tika nozagta soma ar juvelierizstrādājumiem un skaidru naudu kopumā 43 500 eiro vērtībā.
Sievietei līdzi paņemtajā somā atradās juvelierizstrādājumi (zelta un sudraba lietas), kā arī skaidra nauda. Somā esošo juvelierizstrādājumu vērtība bija 30 000 eiro, savukārt papildus tiem - arī skaidra nauda 13 500 eiro apmērā. Kopumā iepirkumu somas saturs sastādīja 43 500 eiro lielu materiālo vērtību.
Sieviete nākamajā dienā, 27. augustā, vērsās Valsts policijā, ziņojot par notikušo.
Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta ceturtās daļas par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Nekavējoties tika veiktas izmeklēšanas darbības un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu. Dažas dienas vēlāk, jau 31. augustā, sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Izmeklēšanas un Reaģēšanas nodaļas amatpersonām, tika aizturēta iespējamā vainīgā persona - 1961. gadā dzimis vīrietis.
Veicot kratīšanu personas dzīvesvietā, tika atrasti nozagtie juvelierizstrādājumi, kā arī lielākā daļa skaidras naudas, kas atradās sievietes iepirkumu somā. Daļu skaidrās naudas vīrietis bija iztērējis personīgām vajadzībām.
Aizturētā persona agrāk bija nonākusi policijas redzeslokā - saistībā ar tīšu mantas bojāšanu, sīkām zādzībām un atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija aicina iedzīvotājus sargāt savas mantas, kā arī vērtīgām mantām paredzēt drošu vietu, kas nav brīvi pieejama un sabiedriskā vietā neatstāt savas mantas bez uzraudzības.