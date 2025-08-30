Vāc parakstus, lai OCTA atlīdzības izmaksātu divreiz ātrāk
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Mana balss" sākta parakstu vākšana par obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas atlīdzības ātrāku izmaksu, maksimālo izmaksas termiņu samazinot no 30 dienām uz 15 darba dienām pēc visu dokumentu saņemšanas.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Edgars Janšēvics. Viņš skaidro, ka šobrīd OCTA atlīdzības pēc likuma jāizmaksā 30 dienu laikā, bet bieži cilvēki gaida divus līdz trīs mēnešus. Tas nozīmē, ka pēc avārijas cietušais paliek bez naudas, kas vajadzīga transportlīdzekļa remontam, un nereti arī bez iespējas pārvietoties, skaidro Janšēvics.
Viņš vēlas likumā iekļaut arī nokavējuma naudas mehānismu, piemēram, piemērojot 0,05% no atlīdzības summas par katru kavēto dienu.
Tāpat Janšēvica ieskatā jānosaka obligāta statusa pārskata sistēmu, ko nodrošina apdrošinātājs un kuru uzrauga Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). Grozījumus, viņaprāt, vajadzētu iestrādāt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā un saistītajos Ministru kabineta noteikumos.
Iniciatīvas pārstāvis vēlas arī, lai LTAB izveido vienotu prasījumu statusa platformu, kur visi apdrošinātāji ievada informāciju par katru prasību, proti, to, vai tā ir iesniegta, izskatīšanā, lēmums pieņemts, izmaksāta.
Kā norāda Janšēvics, apdrošinātāji pieslēgtos šai sistēmai, izmantojot lietotāju programmas saskarnes (API), lai klientam informācija būtu redzama tiešsaistē. Viņš vēlas arī, lai klientam būtu iespēja saņemt īsziņu vai e-pasta paziņojumus par katru statusa izmaiņu.
Janšēvics vēlas, lai LTAB vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic regulāras pārbaudes par termiņu ievērošanu un lai par nepamatotu kavēšanos tiek piemērots sods un obligāta nokavējuma naudas izmaksāšana cietušajam.
Tāpat viņš vēlas, lai tiktu publicēts regulārs publiskais pārskats ar statistiku par apdrošinātāju darba ātrumu - "lai sabiedrība redzētu, kuri strādā godprātīgi".
Janšēvica ieskatā jāpiemēro arī pārejas periods - seši līdz 12 mēneši pēc grozījumu pieņemšanas, lai apdrošinātāji pielāgotu sistēmas un procesus, kā arī lai notiktu pakāpeniska pāreja - pirmajos sešos mēnešos mērķis būtu atlīdzības izmaksāt 20 darba dienās, bet pēc tam - 15 dienās.
Tādējādi, viņaprāt, sabiedrība iegūs ātrāku finansiālo atbalstu pēc avārijas, kā arī cietušais varēs ātrāk salabot auto vai iegādāties aizvietotāju. Līdztekus samazināšoties nepieciešamība ņemt aizdevumus vai izmantot savus uzkrājumus, lai segtu zaudējumus.
Tāpat Janšēvica ieskatā skaidrs termiņš un tiešsaistes statusa pārskats ļaus cilvēkiem sekot līdzi procesam bez atkārtotiem zvaniem apdrošinātājam, kā arī kavējumu gadījumā būs garantēta automātiska kompensācija.
Stingri noteikumi un publiskie termiņu ievērošanas dati veicināšot godīgu konkurenci starp apdrošinātājiem. Sabiedrība redzēs, kuri uzņēmumi strādā godprātīgi, un varēs apzināties izvēli, pauž Janšēvics.
Viņš uzsver, ka paātrināts process nozīmē, ka visi pieprasījumi tiek apstrādāti pēc vienādiem noteikumiem, nevis "kurš skaļāk prasa, tam ātrāk maksā". Tāpat, viņaprāt, kavējuma nauda motivēs apdrošinātājus ievērot likumu.
"Jo ātrāk cilvēki atgūst savu auto, jo mazāk viņi spiesti braukt ar bojātiem transportlīdzekļiem vai nelegāli bez OCTA. Tas uzlabo kopējo satiksmes drošību," pausts iniciatīvā.