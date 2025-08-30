Rīgas Domā svinīgi amatā ievests arhibīskaps Rinalds Grants
Šodien svinīgā dievkalpojumā notika jaunievēlētā luterāņu arhibīskapa Rinalda Granta amatā ievešana.
FOTO: noslēdzies Vanaga laikmets - amatā stājies LELB arhibīskaps Rinalds Grants
Šodien svinīgā dievkalpojumā notika jaunievēlētā luterāņu arhibīskapa Rinalda Granta amatā ievešana.
Amatā ievešanas dievkalpojumā notika liturģija ar Svēto Vakarēdienu. Dievkalpojumam sekoja sadraudzība Doma dārzā ar iespēju satikt abus arhibīskapus.
Piektdien, 29.augustā, iepriekšējais arhibīskaps Jānis Vanags pēc amatā pavadītiem 32 gadiem noslēdza savu kalpošanu ar pateicības dievkalpojumu.
Kā liecina informācija LELB mājaslapā, Grants dzimis 1974.gadā Saldū, 1994.gadā kristīts un iesvētīts Saldus Svētā Jāņa draudzē.
2000.gadā Grants nosūtīts kalpot Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes draudzē, kura, kā pats Grants norāda savā dzīvesgājumā, 25 gadu laikā izaugusi par aktīvu un daudzpusīgu kopienu. Grants arī uzsvēris, ka kalpošanā viņu īpaši iedvesmo sprediķošana, katehizācija un māceklība.
2017.gadā viņš tika aicināts uzņemties Lutera Akadēmijas rektora vietnieka pienākumus. 2022.gadā Grants konsekrēts kā bīskaps.
Grants no 1993. līdz 1994.gadam bijis krimināllietu izmeklētājs Saldus pilsētas Policijas nodaļas Izmeklēšanas daļā, bet no 1998. līdz 2001.gadam strādājis kā vecākais inspektors Interpola birojā Latvijā.
Latvijas Policijas akadēmijā viņš ir ieguvis tiesību bakalauru, kā arī jurista kvalifikāciju. Savukārt Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē Grants ieguvis maģistra grādu teoloģijā.
Iepriekš luterāņu arhibīskapa amatam tika izvirzīti četri pretendenti - Grants, Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mācītājs Krists Kalniņš un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis.
Pēc kandidātu uzklausīšanas pagājušā gada nogalē Rīgas arhidiecēzes sapulce nolēma arhibīskapa amatam virzīt Grantu un Laugali.
Sinodes dalībnieki ir arhibīskaps, bīskapi, Virsvaldes locekļi, prāvesti, draudžu mācītāji un palīgmācītāji, evaņģēlisti-mācītāju pienākumu izpildītāji un draudžu delegāti - draudžu priekšnieki vai viņu vietā ar draudzes padomes lēmumu pilnvarotas personas.
Jauna arhibīskapa izraudzīšanās process tika sākts saistībā ar esošā LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga plānoto došanos pensijā. Vanags arhibīskapa amatā kalpo vairāk nekā 30 gadus. Vanaga iesvētīšana arhibīskapa amatā Rīgas Domā notika 1993.gada 29.augustā.