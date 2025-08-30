"Bail iedomāties, kas varēja notikt!" Sieviete dalās ar emocionālu stāstu, kā Liepājas pludmalē izglābusi meitenīti
Kāda sieviete sociālajā tīklā "Facebook" publicējusi video, kurā ar asarām acīs atklāj, kā Liepājas pludmalē izglābusi apjukušu meitenīti. Šis stāsts ir ar laimīgām beigām.
"Būs diezgan grūti runāt, bet tāds ļoti emocionāls brīdis. Es gribu noteikti padalīties ar jums. Es tikko izglābu bērniņu pludmalē, trīs līdz četrus gadus vecu meitenīti, kura bija pazaudējusies," savu stāstu iesāk Sanita.
"Tas bija kaut kādu pusstundu vismaz, es nebiju no paša sākuma klāt. Es pamanīju ejot staigāt gar jūru, ka divas sievietes runā ar mazu meitenīti," turpina sieviete.
"Es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, es arī apstājos un sievietes meitenītei prasīja - "kur ir mamma?"," atklāj Sanita.
"Bērniņš bija nobijies, basām kājiņām," situāciju atstāsta sieviete.
Sanita vērsusies pie sievietēm ar piedāvājumu palīdzēt. Dāmas viņai paziņojušas, ka tur stāvot jau kādas 15 minūtes un pamanījušas, ka meitenīte skrien no pludmales kafejnīcas "Red Sun Buffet" virzienā uz Nīcas pusi. Tas ir liels gabals tik mazam bērnam un noticis jūras krastā.
"Tajā brīdī, protams, uzreiz gribējās zvanīt policijai, bet tad es ātri sapratu, ka varbūt ir jāaizskrien uz to kafejnīcu, jo apkārt mēs neredzējām, ka kāds viņu vispār meklē," saka sieviete.
"Un tā arī bija, es aizgāju uz to kafejnīcu un redzu, ka cilvēki ir nemierīgi. Māte jau pilnīgā histērijā, panikā pati nesaprot uz kuru pusi iet, dreb, trīc," situāciju raksturo Sanita.
"Labi, ka viss beidzās labi un cik labi, ka tās sievietes pievērsa uzmanību, jo varēja būt visādi," emocionāli skaidro Sanita.
"Tas man lika aizdomāties, ka tie bērni ir tik zibenīgi un tik grūti ir viņus nosargāt, it sevišķi tādā publiskā vietā, kad tur daudz skraida bērni," turpina Sanita.
"Mēs ar sievietēm saskatījāmies un viena otrai pateicām paldies, vienkārši par to, ka svešu bērnu jau patiesībā nav," vēsta Sanita.
"Liekās it kā laimes asaras, ka viss beidzās labi, bet man ir žēl tās mammas un tā panika viņai," stāsta Sanita.
Es viņu paņēmu aiz rokas un teicu - "Ja našla vaševa rebjonka". Sieviete secina, ka ģimene bijusi no Lietuvas, tāpēc arī apjukušais bērniņš nav pratis atbildēt.
Māte pateikusi glābējām paldies.
"Es ceru, ka viss ļoti labi beigsies un, ka arī vecākiem šī būs mācība, ka mazie bērni ir jāpieskata un nevar sēdēt kafejnīcā," saka sieviete.
"Mēs nevaram nosodīt, mēs nezinām situāciju. Sargāsim viens otru un nenosodīsim," emocionālo video noslēdz Sanita.