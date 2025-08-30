Uz 1. septembra līniju atļauts ierasties tikai melnās kurpēs: vecāki sašutuši - vai tas vispār ir likumīgi?
Tuvojoties Zinību dienai, vecāku čatos aizvien biežāk uzvirmo diskusijas par dažādiem ar skolu saistītiem jautājumiem. Viens no tiem – skolas administrācijas norādījumi par noteiktu apģērbu un apaviem svinīgajā līnijā. Vecāki sociālajos tīklos nesaprot, kāpēc bērni jāierobežo ar stingriem noteikumiem, ja svētku būtība ir pavisam cita.
Daudzi norāda, ka šādas prasības rada papildu slogu ģimenes budžetam. “Nopirkt vēl vienu pāri kurpju tikai līnijai – tā ir nepieļaujama greznība,” komentāros raksta vecāki. Citi piebilst: “Vai tad 1. septembra jēga ir īpašā apģērbā? Galvenais ir bērni, viņu prieks un smaidi.”
Šāds jautājums nonāca arī līdz Daugavpils portāla Grani.lv redakcijai, kur vecāki tieši pajautāja: “Kāpēc no jaunāko klašu skolēniem prasa ierasties līnijā melnās kurpēs?” Žurnālisti vērsās Daugavpils Izglītības pārvaldē un saņēma oficiālu atbildi.
Iestādē paskaidroja, ka stingra prasība par melniem apaviem nepastāv. Saskaņā ar Izglītības likumu katra skola savos iekšējos noteikumos pati nosaka, kādā apģērbā un apavos skolēniem jāierodas. Parasti tas nozīmē tīru un kārtīgu, pieklājīgu apģērbu.
“Melnas kurpes nekādā gadījumā nav šķērslis bērna dalībai svinīgajā līnijā 1. septembrī,” uzsvēra Izglītības pārvaldē. “Galvenais – skolēna klātbūtne un svētku noskaņojums.”
Skola drīkst ieviest formu, taču tikai pēc vienošanās ar administrāciju, pedagogiem, vecāku padomi un pašiem skolēniem. Apģērba krāsa, materiāls un modelis tiek lemts kolektīvi.
Ja kādā skolā tiek minētas rekomendācijas par tumšiem apaviem, tad tas visdrīzāk ir saistīts ar vēlmi radīt vizuālu saskaņu skolēnu rindās. Tomēr šāda “dresskoda” neievērošana bērnam neliedz piedalīties svētkos.