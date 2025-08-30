Bertāna tālmetieni un Jokiča dominance - Latvija pēc pirmā puslaika iedzinējos pret Serbiju
Latvijas vīriešu basketbola sestdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra trešajā mačā pēc pirmā puslaika ar rezultātu 38:42 zaudē Serbijai.
Spēli tiešraidē translē kanāls TV3.
Latvijas izlasi vadībā ar precīzu tālmetienu izvirzīja Dāvis Bertāns, bet pēc tam ar metienu no soda laukuma vidus atbildēja Nikola Jokičs. Jau nākamajā Latvijas izlases uzbrukumā traumu guva Andrejs Gražulis, kurš ātri tika nomainīts.
Turpinājumā abas komandas apmainījās straujiem un rezultatīviem uzbrukumiem, un pēc spēlētām piecām minūtēm rezultāts bija 12:12. Pēc pirmajām desmit minūtēm Latvija bija iedzinējos ar 18:22, divas trešdaļas no saviem punktiem gūstot ar tālmetieniem, savukārt pretinieki saimniekoja soda laukumā, jo īpaši Jokičs.
Serbi pirmo "trejaci" realizēja tikai otrās ceturtdaļas sākumā, kad precīzs bija Tristans Vukčevičs. Ceturkšņa turpinājumā latvieši vairākas minūtes grozu iekaroja tikai ar metieniem aiz perimetra, un tā vidū Dāvis Bertāns atguva latviešiem vadību (29:28). Turpinājumā Kristaps Porziņģis ar bumbas triecien grozā no augšas panāca trīs punktu pārsvaru, taču pretinieki atbildēja ar tālmetienu un Jokiča metienu pēc pagrieziena (33:31).
Ceturtdaļas otrajā pusē pretiniekiem Aleksa Avramovičs bija nekļūdīgs no distances, viņam 100 sekundes pirms došanās pārtraukumā panākot deviņu punktu vadību (42:33). Līdz puslaika beigām Kristers Zoriks ar tālmetienu un Rihards Lomažs ar soda metieniem samazināja pretinieku handikapu (38:42).
Dienas pirmajā spēlē Igaunija ar rezultātu 89:75 uzvarēja Čehiju.
Vēl šodien plkst.21.15 tiksies Portugāle ar Turciju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.