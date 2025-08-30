Eksperts brīdina: Ukrainas karu var izbeigt tikai viens cilvēks - bet tas nav ne Putins, ne Tramps
Ukrainas organizācijas “Hope for Ukraine” dibinātājs un izpilddirektors Jurijs Bojčenko paudis viedokli, ka ASV prezidenta Donalda Trampa mēģinājumi “apburt” Vladimiru Putinu ir lemti neveiksmei – jo Krievijas diktators ir kā “dators”.
Donalda Trampa pieklusinātā reakcija uz pēdējiem nāvējošajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Kijivai tikusi nosodīta kā vājuma pazīme, sacīja ukraiņu komentētājs Jurijs Bojčenko. Viņš brīdina, ka tikai Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins tagad spēj apturēt Krievijas karu.
Bojčenko arī uzskata, ka Krievija ir kļuvusi par Ķīnas “mazo brāli”, un Pekina faktiski karo ar Rietumiem ar Krievijas rokām.
Tramps pēc 28. augusta masveida uzbrukuma, kurā gāja bojā vismaz 23 cilvēki, tostarp četri bērni, sacīja, ka nav “priecīgs” par notikušo, bet “nav pārsteigts”. Viņš to raksturoja kā “nevajadzīgu”, taču ar apgalvojumu, ka “šīs divas valstis karo jau ļoti ilgi”, izraisīja plašu kritiku.
Bojčenko, organizācijas “Hope for Ukraine” dibinātājs, intervijā sacīja: “Tramps domāja, ka varēs Putinu pierunāt vai nopirkt. Bet Putinam nav emociju – viņš ir kā dators.”
Viņaprāt, Tramps politiski ir iedzīts stūrī – pārāk nobijies, lai lietotu ASV varas instrumentus pret Maskavu, bet vienlaikus nevēlas atzīt neveiksmi. “Mēs redzam nevis piesardzīgu, bet bailīgu reakciju. Viņš baidās nosodīt Putinu, jo, manuprāt, Putins viņam pateicis ko tādu, kas viņu ļoti biedē,” uzskata Bojčenko.
Tā dēvētais “miera process” – tostarp Trampa sarunas ar Putinu šovasar Aļaskā – pēc Bojčenko domām tikai dod Krievijai laiku turpināt karu: “Putins ir viltīgs. Šādas sarunas var turpināties četrus gadus, kamēr cilvēki mirst.”
Vienīgais līderis, kurš spētu apturēt karu nekavējoties, ir Sji Dzjiņpins, viņš norāda. “Ja viņš piezvanītu Putinam un pateiktu: “Ja neapstāsies, pārtrauksim atbalstīt tavu ekonomiku’, Krievija izietu no Ukrainas.”
Bojčenko uzsver, ka Krievija kļuvusi atkarīga no Ķīnas: “Ķīnieši pieder Krievijai. Viņi grib, lai Amerika, Lielbritānija un Vācija ir aizņemtas šeit, kamēr paši vāc ietekmi citur. Tas nav tikai par Ukrainu – tā ir globāla cīņa.”
Viņš aicina Eiropu nepaļauties tikai uz ASV, bet pašai veidot stratēģiju Ukrainas atbalstam – ražot ieročus, stiprināt armijas un aktīvāk sankcionēt Krieviju, īpaši tās “ēnu floti” naftas eksportā.
Bojčenko prognozē, ka Krieviju sagraus nevis kaujas laukā, bet mājās: “PSRS nogāza inflācija. Šis karš viņiem izmaksā miljardu dolāru dienā. Kad ledusskapji būs tukši, cilvēki sāks sūdzēties.”
Viņš tomēr pauž cerību: “Šis karš beigsies. Viss atkarīgs no tā, vai Rietumi beidzot radīs stratēģiju, kas sitīs Putinam pa maku. Ja to izdarīs, karš var beigties ātrāk, nekā gaidām. Ja nē – tas ievilksies gadiem.”