VIDEO: sieviete auto vadīšanas laikā raksta īsziņas. Kas gan varētu noiet greizi?
Soctīklos publicēts video, kur kāda neapdomīga sieviete, sēžot pie stūres, pamanās rakstīt arī īsziņas, tādējādi apdraud kā sevi, tā arī citus satiksmes dalībniekus.
Video publicējis automašīnas īpašnieks. "Nebrauciet, ja esat novērsušies. Vēl jo mazāk ar nomātu automašīnu. Šī ir mana automašīna, un viņa to no manis iznomāja, izmantojot "Turo", bet pēc tam meloja par notikušo," liecina ieraksts pie video.
Automašīnas salona kamera fiksēja sievietes neapdomīgās izdarības.
Video redzams, ka sieviete, sēžot pie iznomātā auto stūres, raksta īsziņas. Viņa ik pa laikam paceļ acis un pievēršas ceļam, bet liekāko brauciena laiku pavada telefonā, aktīvi ar kādu sarakstoties. Tā rezultāta auto nobrauca no ceļa un pārbiedētā autovadītāja saķēra galvu, šķietami saprotot savu neapdomību. Par laimi, viņa neiebrauca pretējā joslā.
"Turo" ir digitālā platforma auto īrei. Privātpersonas, kurām ir auto, var piedāvāt to īrei citiem cilvēkiem. Lietotāji var izvēlēties auto, rezervēt to tiešsaistē un saņemt to īslaicīgai lietošanai.
"Turo" darbojas daudzās valstīs, tostarp ASV, Kanādā un dažās Eiropas valstīs.