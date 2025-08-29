Pirms inaugurācijas jaunais luterāņu arhibīskaps Rinalds Grants nokļūst slimnīcā. Viņu operē
Īsi pirms savas inaugurācijas jeb amatā ievešanas svinīgā dievkalpojuma, kas notiks sestdien, 30. augustā, Rīgas Domā, jaunievēlētais Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) arhibīskaps Rinalds Grants, kurš stājas Jāņa Vanaga vietā, nonācis slimnīcā, kur viņam veikta operācija, tā liecina paša garīdznieka ieraksts sociālajā tīklā “Facebook”.
Pagājušajā nedēļā Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcā notika tās līdzšinējā draudzes mācītāja Rinalda Granta noslēdzošais kalpošanas dievkalpojums kā “vecās Ģertrūdes” mācītājam, lai jau sestdien, 30. augustā viņš oficiāli uzņemtos jaunos pienākumus – LELB arhibīskapa amatu, jo 29. augustā pēcpusdienā Rīgas Domā pēc 32 gadus ilgas kalpošanas šai amatā arhibīskapa zizli noliks Jānis Vanags, kurš jau nākamajā dienā pulksten 12:00 to nodos savam pēctecim. Jauns.lv jau rakstīja, ka 7. jūlijā LELB Sinode par jauno LELB arhibīskapu no trīs kandidātiem ar 161 balsi par un 157 pret izvēlējās Rinaldu Grantu.
Bet starp šiem abiem notikumiem Rinalds Grants negaidīti nokļuva slimnīcā, kur viņam veikta operācija. Viņš sociālajā tīklā “Facebook” vēsta:
“Negaidīti, bet ļoti dievjauši pirms saviem nedēļas nogales nozīmīgajiem notikumiem nonācu slimnīcā uz operāciju.
Par slimnīcām apkārt klīst visdažādākie stāsti. Jēzus iedrošina labo nepieņemt kā pašsaprotamu, bet pateikties (Lk 17:11–19), tāpēc mans mazais pateicības stāsts - Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Oftalmoloģijas (acu slimību – red.) klīnikas ķirurgam Jurim Vanagam, ārstei-rezidentei Anastasijai Jerofejevai, anestezioloģei un visam klīnikas personālam par operatīvo un profesionālo darbu.
Tomēr galvenais, par ko saku paldies, – par cieņpilno un cilvēcisko attieksmi pret pacientiem. Iedrošinoši un aizkustinoši bija vērot, kā dakteris un viss personāls komunicē, palīdz un iedrošina vairākus satrauktus un lēnīgākus sirmgalvjus. Starp viņiem bija kāds 95 gadus vecs vīrs, kurš vakarā ar prieku un pateicību devās mājās - nevis tāpēc, ka slimnīcā bija slikti, bet tāpēc, ka bija labi. Arī es šodien varēju atvadīties tāpat.
Paldies arī tiem jaukajiem cilvēkiem, kas šajās dienās mani paturēja savās sirdīs un lūgšanās.”