Vēl viens luterāņu arhibīskapa kandidāts Rinalds Grants ir pret abortiem un sieviešu ordināciju: redz viņas citos amatos

Ikvienam cilvēkam, kas meklē Dievu, ir vieta baznīcā. Cilvēkiem, kuriem šis jautājums ir aktuāls, kuri domā, vai man ir vieta baznīcā, es lūdzu: atnāciet uz baznīcu un redzat atbildi. Tas būtu savstarpējs ieguvums. Tālāk es gribētu citēt arhibīskapa Jāņa Vanaga rakstīto: "Ikvienā cilvēkā mājo tieksmes, kuras apzināti neizvēlas un kuras savaldīt var būt pāri cilvēka spēkiem." Jautājums ir par to, ko mēs ar tām darām. Homoseksuāla nosliece pati par sevi nav grēks. Ja tai, kā jebkurai citai nosliecei, pakļaujamies, tad krītam grēkā, tad darām grēku. Taču tas nav viss, kas Baznīcai šajā jautājumā ir sakāms. Jaunās derības centrālā vēsts runā par to, ka grēks nav beigas. Dieva mīlestība ar to nebeidzas. Jēzū Kristū mums ir pieejama piedošana, un Svētais Gars dod spēku stāties pretī mūsu miesas vājībām. Te es nerunāju tikai par homoseksuāliem cilvēkiem. Savas cīņas izcīna katrs cilvēks. Baznīca var un grib dot daudz vairāk, nekā tikai kaut ko nosaukt vārdā "grēks". Tādēļ atnāciet un pārliecinieties par to, vai homoseksuāliem cilvēkiem ir vieta baznīcā.