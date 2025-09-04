Latviešu jaunākais modes kliedziens: Edgaram Rinkēvičam veltītie T-krekli. Ko par tiem saka pats prezidents?
Latvijas prezidentam Edgaram Rinkēvičam, pēc visa spriežot, ir uzradies prāvs fanu pulks visā pasaulē, jo lielākajos starptautiskajos interneta tirdzniecības vietnēs tirgo T-kreklus “Edgars” ar īpašu apdruku – fotogrāfijām, kur mūsu prezidents redzams dažādās dzīves situācijas: viesojoties govju fermā, kādā stadionā fanojot par Latviju, klausoties mūziku austiņās, kā arī oficiāls portrets.
Jauns.lv lūdza prezidentu komentēt, ko viņš par to domā. Edgars Rinkēvičs par to nevēlējās gari runāt.
Interneta veikalos “Temu”, “Etsy”, “eBay” un “Aliexpress” var pasūtīt/iegādāties T-kreklu ar mūsu prezidenta Edgara Rinkēviča foto un uzrakstu “Edgars”, cenas ir no 6,5 līdz 17 eiro. Jauns.lv jautāja, vai prezidents zina, ka ar viņa vārdu tiek ražoti un tirgoti T-krekli, kā viņš to komentē un vai pats tādu valkātu. Tika arī jautāts, vai viņš ir redzējis, ka kādam mugurā ir šāds krekls, vai Prezidenta kancelejai ir bijusi saruna ar “Temu” vai kādu citu par šādu T-kreklu tirdzniecību vai dizainu, un vai pastāv kādas autortiesību atrunas par to, kā šādus kreklus var dizainēt jeb apdrukāt, kur šāds krekls tiek ražots?
Līdz ar šādu T-kreklu parādīšanos starptautiskajā tirdzniecībā varam spriest, ka Edgars Rinkēvičs ir iekļuvis to mūsdienu pasaules lielo politisko, sporta, modeļu, aktieru, mūziķu un citu slavenību lokā, kurām tiek veltīti īpaši T-krekli. Jauns.lv interneta veikalos neizdevās atrast, ka šādi krekli tiek tirgoti ar mūsu kaimiņvalstu prezidentu – Gintana Nausēdas vai Alara Karisa portretiem.
Pats Edgars Rinkēvičs par šo “latviešu modes kliedzienu” bija mazrunīgs. Viņš ar Valsts Prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Dāvja Dorša starpniecību Jauns.lv paziņoja, ka nezina, ka šādi T-krekli tiek tirgoti, sarunas par to ar nevienu dizaineru vai tirgotāju nav bijušas un atturējās komentēt, vai pats tādu vilktu mugurā. Kaut gan viņš reiz kādam mugurā esot redzējis šādu T-kreklu, bet nav interesējies par tā izcelsmi. Vienlaikus Prezidenta kanceleja norādīja, ka uz T-krekla uzdrukātajiem fotoattēliem pastāvot autortiesības.