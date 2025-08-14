Viltotas Labubu lelles apdraud bērnu veselību. Kā atpazīt Labubu no Lafufu?
Viltotas Labubu lelles var radīt nosmakšanas risku maziem bērniem, brīdina eksperti.
Īstās Labubu rotaļlietas, kuras radījis Honkongas mākslinieks Kasings Langs un pārdod Ķīnas rotaļlietu ražotājs “Pop Mart”, ir kļuvušas par īstu sensāciju un ienesīgu tirgus hitu visā pasaulē. Šīs rotaļlietas ir kļuvušas tik populāras, ka oriģinālās versijas kļūst arvien grūtāk pieejamas.
Šīs rotaļlietas milzīgā popularitāte ir radījusi arī viltojumu vilni, un daudzas no tām ir atzītas par nedrošām, norāda Lielbritānijas Tirdzniecības standartu institūts.
Saskaņā ar "steidzamu" brīdinājumu, kuru institūts ievietoja savā vietnē, komanda ir konfiscējusi tūkstošiem bīstamu viltojumu visā valstī, bieži saņemot sūdzības no vecākiem.
"Viltotās Labubu lelles ir slikti izgatavotas un nedrošas," teikts paziņojumā. "Daudzas no tām satur mazas, noņemamas detaļas, piemēram, acis, rokas un kājas, kas rada nopietnu nosmakšanas risku maziem bērniem. Brīvi šūtas vietas un atsegts pildījums vēl vairāk palielina nosmakšanas risku." Paziņojumā piebilst: "Bez atbilstošiem drošības pārbaudījumiem tajās var būt arī toksiskas vielas, piemēram, svins, kaitīgas krāsas vai aizliegtas plastifikatori."
Kā atpazīt Labubu no Lafufu?
Labubu lētie viltojumi tiek dēvēti par Lafufu. Patērētāji var atpazīt oriģinālās lelles pēc dažiem pazīšanās elementiem, tostarp hologrāfiskās "Pop Mart" uzlīmes, skenējama QR koda, kas saista ar uzņēmuma mājaslapu, un UV zīmoga uz vienas kājas. Cits pazīšanās elements var būt zobu skaits. Oriģinālajām lellēm ir deviņi zobi, savukārt viltojumos tas var atšķirties. Pārāk spilgtas krāsas un slikta šūšana arī var liecināt, ka rotaļlieta nav īsta.
Arī krāpnieku mednieks un tehnoloģiju speciālists Elviss Strazdiņš sociālajos tīklos “TikTok” ievietojis video, kurā parādā, kā atšķirt īsto Labubu no pakaļdarinājumiem.
Mani apkrāpa ar viltotu Labubu, tāpēc par 100€ nopirku īsto. Bet kā atšķirt īsto Labubu no pakaļdarinājumiem?♬ original sound - Elviss Strazdiņš
CTSI ārējo attiecību vadītāja Kerija Nikola norādīja, ka pieprasījums ir "palielināts" sociālo mediju ietekmē. "Piegāde un pieprasījums nozīmē, ka īstas Labubu lelles ir gandrīz neiespējami atrast," viņa sacīja.
"Šie viltotie produkti apej drošības pārbaudes un atbilstības prasības, kuras prasa likums, un tas nozīmē, ka tajos var būt nosmakšanas riski, toksiskas vielas vai bojāti komponenti, kas apdraud bērnu dzīvību. Ikvienam, kas piedalās piegādes ķēdē – sākot no ražotājiem un piegādātājiem līdz pārdevējiem un tirdzniecības vietām – ir jānodrošina, ka nedrošas rotaļlietas nekad nonāk bērnu rokās."