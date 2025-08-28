Populārajos tiešsaistes veikalos atklāta virkne pārkāpumu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), sadarbojoties ar Eiropas Komisiju, pārbaudījis populārākās tiešsaistes tirdzniecības platformas – "Temu", "Shein", "AliExpress" un Latvijā 220.lv. Mērķis bija pārliecināties, vai patērētāji saņem patiesu informāciju un vai preces ir drošas un atbilst Eiropas Savienības prasībām.
Pārbaudes rezultāti ir satraucoši:
-
75% no pārbaudītajām precēm neatbilda prasībām, bet 43% tika atzītas par nedrošām.
-
Elektroiekārtām un radioiekārtām neatbilstība konstatēta 100% gadījumu, no tām 39% bija nedrošas.
-
Bižutērijas sastāvā 60% gadījumu konstatēts kadmijs, kas kaitē cilvēka veselībai, īpaši centrālajai nervu sistēmai.
-
Nevienai precei nebija lietošanas instrukcijas valsts valodā.
PTAC uzraudzības rezultātā platformās ieviesti būtiski uzlabojumi: skaidrākas cenas, saprotamāki līguma noteikumi, pieejama kontaktinformācija, nedrošas preces izņemtas no piedāvājuma, un precīzāka informācija par ražotāju, brīdinājumiem un atbildīgajām personām ES.
Tomēr joprojām saglabājas problēmas – atlaižu piedāvājumos bieži nav norādīta zemākā cena pēdējo 30 dienu laikā, daļai preču nav redzami atlaides termiņi, cenu atšķirības preces aprakstā un grozā, kā arī trūkst atbildīgās personas datu ES.
PTAC iesaka patērētājiem: pārbaudīt platformas kontaktinformāciju, neļauties maldinošiem akciju piedāvājumiem, salīdzināt cenas, saglabāt pirkuma pierādījumus, iepazīties ar atteikuma tiesībām, izvēlēties valsti, no kuras veic pirkumu, pievērst uzmanību preces aprakstam un drošības informācijai, rūpīgi pārbaudīt saņemto preci un lietot to tikai saskaņā ar instrukciju.
PTAC turpinās uzraudzīt platformu darbību, veicinot drošu un godīgu iepirkšanos tiešsaistē.