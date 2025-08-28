Latvijā no 2027. gada varētu pāriet uz preses piegādēm trīs reizes nedēļā
Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvju un Latvijas Preses izdevēju asociācijas šīs nedēļas tikšanās laikā pārrunāta iespēja no 2027. gada pāriet uz abonētās preses piegādēm trīs reizes nedēļā, tādējādi mazinot slogu uz valsts budžetu, informēja SM.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) norādīja, ka, tiekoties ar Latvijas Preses izdevēju asociāciju, puses vienojās, ka 2026. gadā abonētās preses piegādes izmaksas izdevējiem nepalielināsies. SM pārskatīs abonētās preses piegādes izdevumu sadalījumu, lai preses izdevēju maksājumu daļa nākamgad nemainītos un paliktu šā gada līmenī.
VAS "Latvijas pasts" pārstāve Inita Fedko skaidroja, ka "Latvijas pasts" no politikas veidotājiem vēl gaida detalizētāku informāciju, tomēr sāktais dialogs, kas vieno "Latvijas pastu", SM, Kultūras ministriju un preses izdevēju organizācijas, liecina, ka notiek virzība pretī konstruktīvam risinājumam.
Pēc "Latvijas pasta" pārstāves minētā, ir saprotams, ka tiks virzīti Ministru kabineta noteikumu grozījumi, lai tarifs, ko par preses piegādi sedz izdevēji, nemainītos.
Fedko norādīja, ka arī "Latvijas pasts" vēlas ilgtermiņā rast efektīvu un finansiāli pamatotu abonētās preses izdevumu piegādes modeli, jo apzinās drukāto preses izdevumu nozīmi nacionālās drošības un informatīvās telpas daudzveidības uzturēšanā.
Universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības, kas attiecas arī uz abonēto preses izdevumu piegādi un ar to saistītajiem pakalpojumiem, nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. "Latvijas pastā" norādīja, ka pašreizējie nosacījumi ir spēkā līdz 2026.gada 31.decembrim, taču tie būtu jāpārskata, tos saistot ar universālā pasta pakalpojuma pieprasījuma samazinājumu, kas ik gadu ir ap 10%. Kvalitātes prasības, kas ietver arī abonētās preses piegādes biežumu, ir jāvērtē kopumā ar situāciju nozarē un iesaistot visas ieinteresētās puses. "Latvijas pasts" ir atvērts diskusijām par šo jautājumu.
"Latvijas pasts" no 2026. gada 1. janvāra atkal plāno palielināt universālā pasta pakalpojuma tarifus.
Paredzēts, ka iedzīvotāju pieprasītākā pakalpojuma - iekšzemes vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem - nosūtīšanas cena Latvijā palielināsies par 2,2% - no 2,3 eiro līdz 2,35 eiro.
Ierakstīta iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 2,8% jeb no 6,82 līdz 7,01 eiro, bet par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro, savukārt apdrošināta iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 22,1% jeb no 6,87 eiro līdz 8,39 eiro, kā arī par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro.
Vienlaikus šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2024.gada pirmo pusgadu, par 13,5% samazinājies drukātas preses izdevumu skaits, tādēļ patlaban iesniegtais tarifu projekts paredz vienas preses vienības piegādes izmaksu pieaugumu par 15% jeb no 0,8 eiro līdz 0,93 eiro.
Vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa no šā gada 1. janvāra pieauga par 39,4% jeb no 1,65 eiro līdz 2,3 eiro bez PVN. Vienlaikus ierakstītas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana no šā gada maksā 4,35 eiro, bet apdrošinātas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana - 4,5 eiro.