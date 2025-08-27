Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā atklāta izstāde par Roche arhitektūru un grafisko dizainu
No 2025. gada 13. septembra līdz 23. novembrim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (Skārņu ielā 10, Rīgā) aicina apmeklēt izstādi “Drosme un rūpe. Arhitektūra un dizains: Roche vīzija”, kas atklāj Šveices farmācijas uzņēmuma progresīvo pieeju arhitektūrai un grafiskajam dizainam, uzsverot kopsakarības zinātnes un kultūras vērtībās starp Šveici un Latviju.
Ekspozīcijas mērķis ir pastāstīt mūsdienu skatītājam, kā uzņēmuma vadības drosmīgā domāšana, tolerance un rūpe tika vērsta gan farmācijas zinātnes attīstības virzienā, gan savas vizuālās identitātes – precīzas un kvalitatīvas – izveidē. Darbā Roche aicināja labākos, arhitektiem un grafikas dizaineriem sniedzot radošo brīvību un iespēju eksperimentēt, – tā tapa jauna konkrētās nozares specifikai atbilstoša funkcionāla arhitektūra un neparasti bagātīga grafikas dizaina valoda, kas paralēli zinātnes atklājumiem 20. gadsimtā lika pamatus Roche korporatīvajam tēlam.
Roche 1896. gadā Bāzelē, Šveicē dibināja pieredzējušais uzņēmējs Frics Hofmans-Larošs (Fritz Hoffmann-La Roche) ar pārstāvniecībām Itālijā un Vācijā. Pirmais pasaules karš un revolūcija Krievijā būtiski ietekmēja kompānijas darbību, kad finansiālo grūtību rezultātā to vajadzēja pārveidot par akciju sabiedrību. 1920. gadā vadību pārņēma Emīls Kristofs Barels (Emil Christoph Barell), kurš veicināja progresu un modernās farmācijas izaugsmi. Jau pašos pirmsākumos uzņēmums bija kosmopolītisks, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas sievietēm. Barels pievērsa lielu uzmanību arhitektūras, grafiskā dizaina un starptautiskā mārketinga attīstībai un arī uzsāka mākslas darbu pasūtīšanu Roche ēkām.
Savukārt uzņēmuma darbības sākums Latvijā saistīts ar Liepājā dzimušo Jozefu Āronštammu (Joseph Aronstamm), kurš Krievijā radīja veiksmīgu tirdzniecības tīklu. Pēc 1917. gada Oktobra apvērsuma viņš atgriezās Latvijā un nodibināja Roche aģentūru. 1931. gadā tika plānota Roche ēka Rīgā, lai tā kļūtu par centru Baltijas un Krievijas reģionam, taču karš un okupācija to izjauca. Roche Latvijā atsāka darbību 1993. gadā, 2005. gadā izveidoja SIA “Roche Latvija”, kas 2016. gadā atpirka vēsturisko ēku Miera ielā 25. Ēku atjaunoja SIA “Didrihsons arhitekti”.
Izstādē Latvijas publika pirmo reizi varēs iepazīties ar unikāliem materiāliem, kas glabājas Roche arhīvā Bāzelē: fotogrāfijām, arhitektu oriģinālajām skicēm un rasējumiem, kā arī kaleidoskopisku iespieddarbu klāstu. Ekspozīcijas centrālo asi veido stāsts par diviem arhitektiem: latvieti Aleksandru Klinklāvu un šveicieti Oto Rūdolfu Zalvisbergu. Abus vieno sekošana modernismā balstītai funkcionalitātei, par galveno izvirzot nepieciešamību radīt konkrētā uzņēmuma prasībām pielāgotu arhitektūru. Šo arhitektu veikumu 20. gadsimta sākumā dokumentējuši izcili fotogrāfi – Roberts Johansons (1877–1959, Latvija) un Roberts Šprengs (Robert Spreng, 1890–1969, Šveice).
Aleksandrs Klinklāvs (1899–1982) ir pirmās īpaši Roche uzņēmumam būvētās funkcionālisma stila ēkas ārpus Šveices arhitekts. 1932.–1933. gadā viņš ir projektējis ēku Rīgā, Miera ielā 25, kas vienlaicīgi paredzēta ražotnes un biroja vajadzībām. Klinklāvs tiek uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem Ernesta Štālberga audzēkņiem, profesors apmācības procesā orientējās uz Bauhaus skolas teorētiskiem principiem. Latvijas 20. gs. 20.–30. gadu arhitektūras vēsturē viņš ir ieguvis atzinību kā speciālists veselības aprūpes arhitektūras jomā. Klinklāva radošais mantojums izceļas ar racionālu un proporcionāli līdzsvarotu internacionālo modernismu, ko demonstrē Roche Rīgas filiāles ēka.
Oto Rūdolfs Zalvisbergs (Otto Rudolf Salvisberg, 1882–1940) ir pirmās funkcionālisma stilā būvētās Roche uzņēmuma ēkas Bāzelē (Bldg 21 – administratīvais korpuss) arhitekts. Tā tika pabeigta 1936. gadā, tas ir nedaudz vēlāk nekā Rīgas projekts, bet nenoliedzami abas celtnes vieno askētiska arhitektoniskā valoda un modernisma loģikā balstīta funkcionalitāte. Zalvisbergs atzina par nepieciešamību radīt tieši uzņēmuma prasībām pielāgotu arhitektūru. Tāpat meistara rokraksts spoži izpaudās viņa interjeros, kur pārdomātais un lietotājam draudzīgais detaļu risinājums saglabā savu aktualitāti arī no šodienas skatpunkta.
Otrs nozīmīgs izstādes aspekts ir Roche inovatīvā pieredze, izstrādājot uzņēmuma produktu tēlu grafiskajā dizainā. Kā ar vizuāliem līdzekļiem pastāstīt par zāļu efektivitāti? 30.–70. gados tapušās informatīvās lapas raksturo spēcīgas metaforas un pārsteidzoši dažādi mākslinieciskie paņēmieni, oriģināla un kvalitatīva poligrāfija, kas pārliecinoši atklāj grafiskā dizaina evolūciju 20. gadsimtā.
Par vadošajiem Grafikas nodaļas māksliniekiem uzņēmumā strādājuši vairāki dizaineri, to vidū bija arī Makss Braitšmits (Max Breitschmid, 1911–1970) un Teo Balmers (Theo Ballmer, 1902–1965). Sevišķi jāizceļ leģendārais Jans Tšiholds (Jan Tschichold, 1902–1974) – fotomontāžas pionieris, tipogrāfs un grāmatu dizainers, Bauhaus iedvesmotājs, kuram ir neatsverama loma 20. gadsimta grafiskā dizaina attīstībā.
Muzejs ir pateicīgs par sadarbību ar Roche arhīvu Bāzelē un SIA “Roche Latvija”, apkopojot vērtīgas 20. gadsimta arhitektūras un dizaina liecības, kas parāda, kā viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem cauri laikiem ir saglabājis uzticību modernismam, racionālai arhitektūrai un izteiksmīgam dizainam, ko demonstrē Roche ēku spilgtākie piemēri Bāzelē, Latvijā un pasaulē, kā arī Roche grafikas dizaina nodaļā tapušie informatīvie izdevumi.
Izstādi pavada plaša pasākumu programma, kurā padziļinātu ieskatu aplūkotajās tēmās sniegs dizaina, arhitektūras un vēstures pētnieki. Jau pirmajā dienā – 13. septembrī – plkst. 13.00 notiks Šveices uzņēmuma Roche pārstāvja, vēstures kolekcijas un arhīva kuratora Aleksandra L. Bieri (Alexander L. Bieri) lekcija “Roche and the Arts – A Legacy of Commitment” (“Roche un māksla: mantojums nākotnei”) un atvērtā ekskursija izstādē angļu valodā. Savukārt radošās darbnīcas, nodarbības skolēniem, Rudens skola bērniem, “Senioru rīti”, “Sarunas muzejā”, lekcijas un citas norises dažādos aspektos aktualizēs Roche kolekcijas daudzveidību un tās nozīmi mūsdienu kontekstā.