Atjaunota elektroapgāde klientiem Siguldā.
Novadu ziņas
Šodien 09:46
Siguldā un novadā atjaunota elektroapgāde visiem klientiem
Elektroapgāde klientiem Siguldā un Siguldas novadā ir atjaunota. Veicot pārslēgumus 20 kilovoltu elektrotīklā, daļai klientu elektroapāde atjaunota ap plkst. 7.50, visiem klientiem - ap plkst.8.50.
Kā vēstīts, šorīt plkst. 7.24 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 10 000 klientu elektroapgādi Siguldā.
AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.