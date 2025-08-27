Siguldā un novadā atjaunota elektroapgāde visiem klientiem
foto: LETA
Atjaunota elektroapgāde klientiem Siguldā.
Novadu ziņas

Siguldā un novadā atjaunota elektroapgāde visiem klientiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Elektroapgāde klientiem Siguldā un Siguldas novadā ir atjaunota. Veicot pārslēgumus 20 kilovoltu elektrotīklā, daļai klientu elektroapāde atjaunota ap plkst. 7.50, visiem klientiem - ap plkst.8.50.

AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.

