Novadu ziņas
Šodien 07:55
Siguldā traucēta elektroapgāde apmēram 10 000 "Sadales tīkla" klientiem
Siguldā trešdienas rītā traucēta elektroapgāde apmēram 10 000 AS "Sadales tīkls" klientiem, informēja "Sadales tīkla" pārstāvji.
Trešdien plkst.7.24 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 10 000 klientu elektroapgādi Siguldā Pulkveža Brieža, Leona Paegles, Zinātnes un Institūta ielas apkaimē.
"Sadales tīkla" operatīvā darba brigāde ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.
Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek skaidrots.