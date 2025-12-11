Vēdiskais astrologs Atis Zariņš par tuvojošos 2026. gadu: "Klāt lielais atmaksas laiks"
Vēdiskais astrologs Atis Zariņš runā par pasaules pārmaiņām, kolektīvo karmu un līdzsvaru laikā, kad “tur augšā” Saturns ir nelaimīgs un viss kustas virzienā, kas cilvēcei prasa vairāk brieduma. Saruna ar viņu - žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā speciālizlaidumā “Kāds būs 2026. gads”.
Vēdiskā astroloģija ir dzīvesveids
Vēdiskā astroloģija ir zinātne par debesu gaismekļu kustību un to ietekmi uz cilvēka dzīvi. Tā cieši saistīta ar vēdām – senākajiem garīgajiem rakstiem un likumiem par to, kā uzbūvēta pasaule. Tai nav ne kontinenta, ne rases, ne tautības. Vēdiskā astroloģija izmanto planētas, zvaigznes, zodiaka zīmes un dažādus aprēķinus, lai noteiktu cilvēka stiprās un vājās puses. Tā māca izmantot savas stiprās puses un, kas īpaši svarīgi, novērst paša pieļautās kļūdas, kas rada grūtības, šķēršļus vai slimības un neļauj pilnībā atklāt potenciālu. Šīs kļūdas var arī bloķēt vai aizturēt labvēlīgus notikumus dzīvē.
Katrs notikums ir skolotājs, bet katra planēta – enerģija, kas mudina augt. Vēdiskā astroloģija aplūko ne vien šo dzīvi, bet arī iepriekšējo pieredzi, ko cilvēks nes sev līdzi un ko iespējams labot.
Vēdiskajā skatījumā planētas ir dievišķas būtnes – grahas, kas tur rīcības augļus jeb karmu un kļūst par cēloni tam, kas ar mums dzīvē notiek. Atis Zariņš atgādina, ka nezināšana neatbrīvo no atbildības. Vēdiskā astroloģija māca dzīvot saskaņā ar likumu plūdumu, nevis tiem pretoties, tāpēc tā nav tikai prognozēšanas sistēma – tas ir dzīvesveids.
Klāt atmaksas laiks
Gatavojoties sarunai, vēdiskajam astrologam Atim Zariņam pirmā doma bijusi tieša un mazliet ironiska – kāpēc viņu uzrunā tieši tad, kad tur augšā ir vissliktākais laiks, nevis tad, kad vislabākais? Viņš pasmaida un paskaidro: “Ideja ir vienkārša – cilvēka rīcība rada vai nu pozitīvu, vai negatīvu enerģiju, kas saskan ar dabas likumiem vai iet pret tiem. Un ar šiem likumiem gluži tāpat kā jurisprudencē ir tā, ka to nezināšana neatbrīvo no atbildības.”
Patlaban mēs dzīvojam laikā, kas veidojas apmēram reizi 29,5 gados, kad planēta Saturns nonāk pozīcijā, kas kļūst ļoti nozīmīga cilvēcei, proti, tiek izdalīti rezultāti – gan labie, gan sliktie. Ko sēsi, to pļausi! “Tagad mēs saņemam par to, ko esam darījuši iepriekš, un ar pasauli ir tieši tas pats – nākotni veidojam šodien. Bet eksistē tikai viens brīdis – tagadne. Tikai tajā cilvēks var kaut ko mainīt.” Atis teic, ka vairāki gadi būs smagi. Pēc ļoti seniem un viņa atjaunotiem vēdiskajiem aprēķiniem, tikai 2028. gada pavasarī Saturns beidzot izies no jomas, kurā jūtas vissliktāk. Pēc tam tas ieies finanšu jomā vēl uz diviem trim gadiem. “Bet pīķis ir tagad, un nākamie divarpus gadi būs visintensīvākie.”
