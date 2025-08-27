Vasaras nometņu pārbaudēs atklāts: bērni jūtas droši un apmierināti
Bērnu aizsardzības centrs (BAC) šovasar veicis 12 pārbaudes bērnu vasaras nometnēs, taču nevienas darbībā būtiski pārkāpumi nav konstatēti, informēja centra vadītāja vietniece Valentīna Gorbunova.
No 1.jūnija līdz 26.augustam īstenotas astoņas plānotās pārbaudes nejaušas izlases veidā visā Latvijas teritorijā. Vēl četras pārbaudes veiktas, reaģējot uz fiziskas vai juridiskas personas iesniegumu.
Pārbaudēs uzmanība tika pievērsta bērnu drošībai, veselības aprūpei, ēdināšanai, dzeramā ūdens pieejamībai, higiēnas prasību ievērošanai, kā arī bērnu attiecībām ar pedagogu un nometnes darbiniekiem.
Secināts, ka lielākā daļa nometņu darbojas atbilstoši noteiktajai programmai. Bērniem tika piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes, kā arī iespēja atpūsties un veidot draudzīgas attiecības ar vienaudžiem. Nometņu teritorijas un telpas bija sakoptas, drošas un bērniem atbilstošas.
Vienā no sporta nometnēm disciplinēšanas nolūkā bērniem par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem bija jāveic atspiešanās desmit reizes, atzīmēja Gorbunova.
Pārbaudēs tika pievērsta arī īpaša uzmanība tam, lai pārliecinātos par iespējamu seksuālās vardarbības risku. Šādi gadījumi nometnēs netika konstatēti. Bērni paši atzinuši, ka jutušies droši un labprāt piedalītos nometnēs atkārtoti.
Četri saņemtie iesniegumi norādījuši uz iespējamām problēmām, tostarp nereģistrētām nometnēm un drošības jautājumiem. Taču pārbaudēs konstatēts, ka lielākā daļa ziņoto pārkāpumu nav apstiprinājušies.
Piemēram, kādā sporta nometnē tika apšaubīt drošība un darbinieku prasmes, tomēr pārbaudē secināts, ka nometne atbilst visām prasībām un bērniem tā patikusi. Savukārt citā gadījumā vecāki norādījuši uz iespējams nereģistrētu nometni un pārmērīgu fizisko slodzi, taču nometne izrādījās reģistrēta un bērni atzinīgi novērtējuši aktivitātes.
Vēl vienā pārbaudē uzmanība pievērsta baseina izmantošanai nenodotā ēkā. BAC pārkāpumus neatklāja, taču uzdeva organizatoriem turpmāk nodrošināt pilnīgu drošību.
Centrs pašlaik izskata vēl vienu iesniegumu par negadījumu dienas nometnē, kur bērns guvis termiskus apdegumus no brīvi pieejamas karstā ūdens ierīces. Tāpat Valsts policijai nodoti trīs iesniegumi par, iespējams, nereģistrētām nometnēm.