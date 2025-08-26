Satiksmes ministrija: abonētās preses piegādes izmaksas nākamgad izdevējiem nepalielināsies
Šodien, 26. augustā, Satiksmes ministrijā (SM) notika tikšanās ar Latvijas Preses izdevēju asociāciju, kurā puses vienojās, ka 2026. gadā abonētās preses piegādes izmaksas izdevējiem nepalielināsies.
“Demokrātiska valsts balstās uz medijiem, kas pārstāv dažādas sabiedrības grupas un atšķirīgus uzskatus. Mediju daudzveidība sekmē ģeogrāfisku un sociālu pieejamību, veicina vārda un izteiksmes brīvību, nodrošina daudzpusīgu diskusiju un debašu telpu demokrātiskā sabiedrībā. Latvijas mediju vidē īpaši svarīgi atbalstīt reģionālo žurnālistiku, lai vecinātu sabiedrības izpratni par apkārt notiekošo un vairotu cilvēku piederību vietējām kopienām”, skaidro satiksmes ministrs Atis Švinka.
SM pārskatīs abonētās preses piegādes izdevumu sadalījumu, lai preses izdevēju maksājumu daļa nākamgad nemainītos un paliktu šī gada līmenī. Tiekoties puses pārrunāja iespēju pāriet uz abonētās preses piegādēm trīs reizes nedēļā no 2027. gada, tādējādi mazinot slogu uz valsts budžetu.
Ministrs atzīmēja, ka Kultūras ministrija jau šobrīd aktīvi veicina mediju digitalizāciju, tai skaitā reģionālās preses digitalizāciju, lai iedzīvotāji varētu saņemt neatkarīgu un uzticamu informāciju par notikumiem savā kopienā arī digitālajā vidē. Tāpat viņš akcentēja, ka premjerministre ir aicinājusi izvērtēt drukāto izdevumu piegādes tikai valsts valodā.