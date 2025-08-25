Lielā ģilde piedāvā interesentiem iegūt savus vēsturiskos krēslus
foto: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Sabiedrība

Lielā ģilde piedāvā interesentiem iegūt savus vēsturiskos krēslus

Marianna Ozola

Jauns.lv

Kamēr Lielajā ģildē norit pārbūves darbi un top jauns interjers, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNI) vēlas dot otro elpu skatītāju zāles krēsliem.

Lielā ģilde piedāvā interesentiem iegūt savus vēst...

Šobrīd pieejamas 37 krēslu sekcijas ar kopumā 148 sēdvietām, kas daudzus gadus kalpojušas dažādos pasākumos, uzņemot skatītājus un klausītājus. Lai saglabātu krēsliem jaunu dzīvi un vienlaikus sniegtu iespēju tiem, kam tas būtu noderīgi, VNI aicina pieteikties sabiedriskā labuma organizācijas un valsts budžeta iestādes.

Pieteikumus iespējams sūtīt uz e-pastu komunikacija@vni.lv. Ar ziedošanas nosacījumiem var iepazīties Valsts nekustamo īpašumu mājaslapā.

Tēmas

Valsts nekustamie īpašumiLielā ģilde

Citi šobrīd lasa