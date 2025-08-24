"Bolt Food" ieviesis aizdevumu programmu restorāniem un veikaliem
Ēdienu piegādes platforma "Bolt Food" ieviesusi finansēšanas programmu "Bolt Food Finance", kuras mērķis ir izsniegt aizdevumus sadarbības partneriem - restorāniem un veikaliem, informēja "Bolt Food" pārstāvji.
Iniciatīva tiek īstenota sadarbībā ar Vācijas biznesa finansēšanas pakalpojumu uzņēmumu "Finmid".
Jaunā programma būs pieejama visiem restorāniem un veikaliem, kas sadarbojas ar "Bolt Food" platformu. Partneri saņems personalizētu piedāvājumu, kas balstīts uz viņu pārdošanas vēsturi platformā, un piedāvājuma pieņemšanas gadījumā līdzekļi viņiem tiks pārskaitīti 24 stundu laikā. Tiks piemērots fiksēts procents no ienākumiem, kas gūti ar "Bolt Food" platformas starpniecību.
Piedāvājuma pieņemšanas process norisināsies tiešsaistē. Tiem "Bolt Food" partneriem, kuri būs tiesīgi pieteikties finansējumam, tiks nosūtīta detalizēta informācija e-pastā. Programmā uzņēmumi varēs saņemt finansējumu līdz 30 000 eiro apmērā, bet atsevišķos gadījumos summa varēs sasniegt 200 000 eiro.
"Bolt Food" vadītājs Latvijā Jānis Rimicāns norāda, ka vairāk nekā puse no "Bolt Food" platformas partneriem ir mazie un vidējie uzņēmumi. Ar "Bolt Food Finance" programmu plānots palīdzēt uzņēmumiem ar finansējumu, piemēram, telpu atjaunošanai, neparedzētu izdevumu segšanai, kā arī lai pielāgotos sezonālajam pieprasījumam vai ieguldītu mārketingā.
Rimicāns norāda, ka papildu jaunajam finansēšanas risinājumam "Bolt Food" platformā esošie restorāni un veikali var izmantot "Bolt Food" mārketinga rīkus, kas sniedz iespēju uzrunāt "Bolt Food" klientu bāzi. Tāpat platformas analītikas rīki sniedz ieskatu lietotāju tendencēs, kas var palīdzēt pieņemt uz datiem balstītus lēmumus, vienlaikus pielāgojoties mainīgajām patērētāju vajadzībām.
"Bolt Food" Latvijā ir pieejams kopš 2020. gada un sniedz ēdināšanas un pārtikas preču piegādes pakalpojumus 12 Latvijas pilsētās - Rīgā, Rēzeknē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Ogrē, Valmierā, Siguldā, Ādažos un Salaspilī.
"Bolt Technology" ir mobilās lietotnes kompānija, kas ar "Bolt" zīmolu piedāvā kopbraukšanas pakalpojumus, elektrisko skrejriteņu, velosipēdu un automašīnu nomu, kā arī ēdiena un iepirkumu piegādi Eiropā un Āfrikā.
"Bolt" 2013. gadā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 15,49%.