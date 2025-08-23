Politologs: jaunā partija “Austošā saule Latvijai” varētu kļūt par konkurenci Nacionālajai apvienībai

Dibināta partija "Austošā saule Latvijai"
Sestdien dibinātā partija "Austošā saule Latvijai" savā programmā īpašu uzmanību pievērsusi valsts iekšējai drošībai un tautsaimniecības attīstībai.
Jaunizveidotās partijas "Austošā saule Latvijai" programmā tautsaimniecības, ekonomikas un valsts pārvaldes jomā nav fundamentāla redzējuma par kopējo ekonomisko attīstību un to, kā panākt, lai Latvija attīstītos ātrāk un veiksmīgāk, sacīja politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras "Mediju tilts" direktors Filips Rajevskis.
Viņš norādīja, ka, aplūkojot "Austošā saule Latvijai" programmu, redzamas stiprās un vājās puses. Stiprā puse ir nacionālā un konservatīvā, kas ir "kā no grāmatas rakstītas lietas, kas nešaubīgi atbilst partijas ideoloģiskajam pozicionējumam".
Vienlaikus Rajevskis sacīja, ka vājā puse partijas programmā saistīta ar tautsaimniecību, satiksmi un lietām, kas vairo valsts bagātību.
Vaicāts, kā jaunizveidotā partija salīdzinās ar Nacionālo apvienību, Rajevskis uzsvēra, ka visās nišās ir vajadzīga konkurence.
"Atceramies, kas notika partijai "Tēvzemei un brīvībai/LNNK", kad uzradās "Visu Latvijai!" ar Raivi Dzintaru priekšgalā. Tas beidzās tā, ka partijas saplūda un izveidojās Nacionālā apvienība, bet tas iedeva ļoti jaudīgu impulsu "Tēvzemei un brīvībai/LNNK" paskatīties uz sevi no malas," sacīja Rajevskis, norādot, ka šajā gadījumā situācija varētu būt līdzīga.
Viņš arī norādīja, ka "Austošā saule Latvijai" plāno realizēt "ielu politiku" un, "ja to pareizi piekopj, tā ir konkurenci veicinoša un partiju stiprinoša". Ja partija spēs realizēt šo politiku, "Austošā saule Latvijai" varētu veidot nopietnu konkurenci, kā arī padarīt dinamiskāku Nacionālo apvienību.
Runājot par nākamajām Saeimas vēlēšanām, Rajevskis sacīja, ka vēl ir par agru prognozēt partijas "Austošā saule Latvijai" izredzes tajās.
"Tā ir pilnīgi jauna partija, jauni cilvēki - nav arī neviena ļoti pieredzējuša politiķa," norādīja politologs, uzsverot, ka partijai vēl jāizdara milzīgs darbs, ņemot vērā to, ka nepieciešami pieci saraksti un pieci reģionālie līderi.
Savukārt, runājot par iespējamajām sadarbības partijām, Rajevskis sacīja, ka vieglāk pateikt, ar kurām partijām "Austošā saule Latvijai" visdrīzāk nesadarbosies - ar visiem, kuri ir orientēti uz krievvalodīgo elektorātu.
"Pārējām partijām varētu nebūt problēmu, bet velns slēpjas detaļās, kā šī partija pievērsīs sev uzmanību un ko viņi šajā procesā sadzejos sev par ienaidnieku. Viņiem ir kādam jāuzkāpj uz kājas, lai parādītu savu spēku," sacīja Rajevskis.
Viņš uzsvēra, ka pagaidām "Austošā saule Latvijai" demonstrē, ka tā varētu būt Nacionālā apvienība, jo tā ir viņu niša, tomēr šāda rīcība uzreiz varētu ierobežot nākotnes sadarbību.
Zeltīts sestdien partijas dibināšanas pasākumā sacīja, ka Latvija patlaban ir ekonomiskajā, demogrāfiskajā un nacionālajā lejupslīdē. Viņš piebilda, ka jaunveidojamais politiskais spēks nebaidās no šādu neērtu patiesību nosaukšanas vārdā.
Politiskais aktīvists atzina, ka Latvijā ik pa laikam rodas jaunas partijas, kas ar laiku "savijas ar esošo sistēmu", kas vairo Latvijas tautas neticību, tāpēc "Austošā saule Latvijai" apņēmusies darboties tā, lai nesavienotos ar citiem politiskajiem spēkiem.
Zeltīts kritizēja pie varas esošo partiju darbību, norādot, ka tās nekomunicē atklāti. Turpretim viņa jaunizveidotā partija nemeklējot lētu popularitāti - tā iestājoties par atklātu un godīgu sarunu starp politiķiem un sabiedrību.