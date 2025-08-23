Latgalē, Vidzemē un Kurzemē norisināsies izbraukuma teātra izrāžu skates
Alūksnē 18. augustā, Rēzeknē 27. augustā un Kuldīgā 21. oktobrī norisināsies izbraukuma teātra izrāžu skates izglītības un kultūras nozares pārstāvjiem, informēja programmas "Latvijas skolas soma" pārstāve Inga Bika.
Skolotāji un kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" koordinatori, kā arī kultūras nozares profesionāļi varēs iepazīt mobilo teātru izrāžu klāstu, ko skolēniem piedāvā nevalstiskie, valsts un pašvaldības teātri. Skatēs piedalīsies teātra trupa "Kvadrifrons", dejas organizācija "Tuvumi", Zīmējumu teātris, Istabas teātris, Cēsu Mazais teātris, kultūras attīstības biedrība "Tapala lapa", nodibinājums "Zvaigžņu aka", kā arī Latvijas Leļļu teātris un Liepājas Leļļu teātris.
Skates organizē Starptautiskās bērnu un jauniešu profesionālo teātru asociācijas Latvijas Nacionālais centrs ("ASSITEJ Latvija") sadarbībā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma", Rēzeknes Izglītības pārvaldi, Alūksnes novada Izglītības pārvaldi, Alūksnes Bērnu un jauniešu centru un Kuldīgas novada Izglītības pārvaldi un Kuldīgas Kultūras centru.
Izbraukuma teātra izrāžu skates norit jau trešo gadu. 2022. gadā skate notika Rīgā, 2024. gadā - Liepājā un Rēzeknē.